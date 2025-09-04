Deze burgemeester hoopt met brief overlastgevende Syrische jongeren te bereiken: 'Wil gevoel geven dat er iemand is die wil helpen'

Met een brief waarin op een begrijpelijke manier staat hoe de gemeente ze kan helpen, denkt burgemeester Bruls van Nijmegen in ieder geval een deel van de overlastgevende Syrische jongeren in zijn gemeente weer in het gareel te krijgen.

Al sinds het voorjaar verschijnen er berichten in het nieuws over de overlastgevende groepen Syrische jongeren in gemeenten in het hele land. Utrecht, Arnhem, Den Bosch en recent ook in Eindhoven, waar ze hun eigen landgenoten beroofden en neerstaken. 'We zitten er vol op' De Gelderse stad Nijmegen kampt sinds vorig jaar af en aan met overlast van een groep jongeren, waarvan de meesten van Syrische afkomst zijn. Daar zitten jongeren tussen uit Nijmegen en omgeving. "Maar sommigen komen ook uit een andere stad of plaats in het land en verzamelen hier." Hadden ze eerder vooral ruzie met elkaar, inmiddels heeft ook de omgeving er last van. Dat zegt Hubert Bruls, die burgemeester is van Nijmegen. Hangen op straat, naroepen en schreeuwen, mensen verhinderen, maar ook winkeldiefstal. Winkeliers en omwonenden van het Nijmeegse Plein 1944 voelen zich er niet veilig. "Dat is natuurlijk heel erg en daarom zijn we hier zitten we hier ook vol op", zegt de burgmeester.

Uitwisseling tussen gemeenten De onrust duikt deze week op verschillende plekken op. Of het om een landelijke aanpak vraagt, houdt Bruls in het midden. "Het vraagt in ieder geval om duidelijke uitwisseling tussen gemeenten", zegt hij. "Als iemand iets doet in Arnhem en komt naar ons in Nijmegen, dan is het wel nuttig om die informatie te hebben." Daardoor kun je deze jongeren gerichter aanpakken. "Dan kun je ook zeggen: 'Je hebt nu een paar keer overlast veroorzaakt of zelfs iets crimineels gedaan.' Dat telt op en dan kunnen we beter helpen of aanpakken." Niet één standaard groep Een deel van de problematiek schrijft Bruls toe aan de uitzichtloosheid waar sommige jongeren zich in bevinden: ze weten niet of ze terug moeten en wanneer een besluit wordt genomen. Anderen zijn al langer hier, al wel 10 jaar. "De meesten van hen zijn goed opgevangen en doen ook echt hun best om goed mee te doen in de samenleving."

Je ziet ook een wat jongere, nieuwere generatie die zich op de een of andere manier niet thuis voelt en zich gaat misdragen Burgemeester Bruls over de overlastgevende Syrische jongeren

"Je ziet ook een wat jongere, nieuwere generatie die zich op de een of andere manier niet thuis voelt en zich gaat misdragen." De gemeente werkt op het moment aan een analyse om te zien waar ze mee te maken hebben. "Het is niet één standaard groep." Hand toereiken De benadering die burgemeester Bruls nu kiest is er een die ze de hand toereikt. "Je hebt de keuze. Of je gaat er wat van maken - dat zal zijn: begeleiding naar werk of op school weer de draad op pakken - en als je dat allemaal niet wil en er niets van aantrekt en de boel blijft treiteren en verstoren, dan gaat het negatieve pad op. Dan gaan we harder ingrijpen". Maar je kunt niet alleen strafrechtelijk optreden, zegt Bruls. "Dat zal niet gaan helpen als mensen zich zonder perspectief voelen", vertelt hij. "Dan kun je boos blijven over hoe ze zich gedragen, maar dan is de oplossing ook om ze wel een perspectief te bieden. En die kans wil ik ze wel geven."

