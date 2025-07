Waarom Nederlandse agenten de politie in Belgische badplaats Knokke-Heist helpen: 'Uitgelaten zijn is goed, maar mag niet te ver gaan'

Het is niet voor niets dat de jeugdagent uit het Gooi juist deze week in de kustplaats is. "Deze jongeren komen uit mijn gebied. Die ken ik en zij kennen mij." Een maand geleden kondigde Wildvank haar komst naar Knokke-Heist al aan via social media. 'Laat me weten: wie van jullie gaat er deze zomer ook?'

De aantrekkingskracht van Knokke-Heist onder tieners? "Hier mag je drinken vanaf 16 jaar en dat is anders dan in Nederland", vertelt Wildvank. "Daar maken ze gretig gebruik van. Ze drinken allemaal veel alcohol."

De jeugdagent wordt ingezet voor de 'Nederlandse week'. Dat is een week waarin jongeren uit het midden van Nederland, voornamelijk de Gooi en Vechtstreek, de West-Vlaamse badplaats bezoeken. Vaak is het hun eerste vakantie zonder ouders. "Ze zijn met heel veel en heel jong."

Wildvank vindt het 'fantastisch om te doen'. "Ik vind jeugd hartstikke leuk. Ze zijn opvoedbaar", vertelt ze. Ze mengt zich deze week tussen de jeugd en zoekt de gezelligheid op. "Ik laat de jongeren weten wat de regels zijn en probeer op die manier contact te maken." Als het nodig is, mag ze ingrijpen. "Er is een Benelux-Verdrag waarin staat wat ik wel en niet mag."

Het ging in het verleden niet altijd soepel met de Nederlandse jeugd in Knokke-Heist. Met name in de zomers van 2020 en 2021 liep het uit de hand. Ook vorig jaar was het onrustig met vechtpartijen door dronken jeugd. Voor het vijfde jaar op een rij zijn er Nederlandse politieagenten zichtbaar op straat aanwezig om de Belgische politie te ondersteunen.

"Wij hebben veel kennis en waarom zouden die kennis niet gebruiken om te voorkomen dat het hier uit de hand loopt?" Volgens Aling zitten er ook agenten in Spanje. Die buitenlandse aanwezigheid gaat niet ten koste van de capaciteit in Nederland. "Het gaat niet om honderden agenten, maar om een aantal. Zodat we ook anderen in Europa kunnen helpen."

Aling: "Wij hebben veel kennis en waarom zouden we niet de kennis gebruiken om te voorkomen dat het hier uit de hand loopt?" Volgens hem zitten er ook agenten in Spanje. Die buitenlandse aanwezigheid gaat niet ten koste van de capaciteit in Nederland. "Het gaat niet om honderden agenten, maar een aantal. Zodat je ook anderen in Europa kunt helpen."

Toegang tot databanken

Hoofdcommissaris Steve Desmet van de politie Knokke-Heist ziet Nederlandse jongeren met honderden tegelijk komen. "Als je met een grote massa bent, dan laat de een zich wel eens door de ander leiden", zegt de hoofdcommissaris. "Het kan uitmonden in overmatig alcoholgebruik, baldadigheden, opstootjes en dan moeten we tussenbeide komen."

Het uitgaanscentrum is bovendien ook een woonwijk, legt de politiecommissaris uit. "We proberen het evenwicht te bewaren tussen de mensen die hier wonen en werken en de jongeren die hier willen uitgaan." Iemand in een bekend uniform, dat praat wat makkelijker. De Nederlandse jeugdagent kan daarnaast in Nederlandse databanken. "Dus we weten wat voor vlees we in de kuip hebben."

Tussen de jongeren aanwezig

De Belgische politie heeft een hele andere aanpak dan de Nederlanders, legt Desmet uit. "Nederlanders zijn actief, tussen de jongeren aanwezig. Wij hebben een wat afstandelijkere houding. Wij proberen die mentaliteit uit het nachtleven wat over te nemen, maar daarbij is versterking wel nodig."

Eerder dit jaar ging de hoofdcommissaris in gesprek met de Nederlandse agenten die deze zomer helpen. "Om toch wel mee te geven dat met plezier uitgaan leuk is, maar dat er ook grenzen zijn. Jongeren die voor het eerst zonder hun ouders op reis gaan, zijn uitgelaten. En uitgelaten zijn is goed, maar dat mag niet te ver gaan."