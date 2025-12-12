Zijn er snel extra maatregelen tegen de wolf nodig? 'Begint enorm uit de hand te lopen'

Er moet nu echt iets gaan gebeuren, waarschuwt staatssecretaris Rummenie vandaag in De Telegraaf. En ze zijn het in de discussie rond de wolf niet vaak met elkaar eens, maar ook schapenhouders én ecologen willen dat er een plan komt. Maar neerschieten is niet de enige optie, volgens ecoloog Glenn Lelieveld. "Ook de wolf kan je wat bijleren."