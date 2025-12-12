Zijn er snel extra maatregelen tegen de wolf nodig? 'Begint enorm uit de hand te lopen'
Zonder extra maatregelen vallen er vroeg of laat dodelijke slachtoffers door de wolf. Dat zegt staatsecretaris Jean Rummenie van Natuur, die daarom wil dat het parlement zijn plannen snel goedkeurt. Maar is het niet te laat? "Wordt telkens niet geregeld."
Er moet nu echt iets gaan gebeuren, waarschuwt staatssecretaris Rummenie vandaag in De Telegraaf. En ze zijn het in de discussie rond de wolf niet vaak met elkaar eens, maar ook schapenhouders én ecologen willen dat er een plan komt. Maar neerschieten is niet de enige optie, volgens ecoloog Glenn Lelieveld. "Ook de wolf kan je wat bijleren."