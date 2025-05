Zelf beslissen of je meedoet aan nieuw pensioenstelsel? Spannende stemming in Tweede Kamer, die grote gevolgen kan hebben

'Onvoorstelbaar'

Aartsen heeft geen goed woord over voor het voorstel van NSC'er Jospeh. Ze verandert volgens de VVD'er 'de spelregels tijdens het spel en verbrandt geld'.

"Iedereen in de sector is tegen. Haar eigen minister is tegen. De Nederlandsche Bank is tegen. De Raad van State heeft het allerzwaarste en slechtste oordeel hierover gegeven. Dat je daar doof voor bent, vind ik onvoorstelbaar."

Kleine fondsen overgestapt

Maar liefst 15 jaar is er onderhandeld over het nieuwe pensioenstelsel. En na ruim 100 uur debat werd het voorstel in de vorige kabinetsperiode aangenomen. De eerste kleine fondsen zijn inmiddels overgestapt naar het nieuwe stelsel.

Het stelsel zou beter moeten aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt, waarin mensen vaker van baan wisselen. Ook zou het meer rekening houden met de stijgende levensverwachting.

Eigen potje geld

Het grote verschil met het oude stelsel is dat iedereen een eigen potje geld krijgt, waarmee door een pensioenfonds wordt belegd. Het kan dus meer of minder waard worden.

Hoeveel je krijgt als je met pensioen gaat, hangt af van hoe goed dat potje groeit. Dat is anders dan in het oude stelsel, waarin vooraf duidelijker was wat je kreeg. Al staat daar tegenover dat de pensioenen al jaren niet meer meegroeien met de prijzen en lonen.