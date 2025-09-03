'Zekere voor het onzekere': in Engeland mogen kinderen al jaren niet meer koppen bij voetbal

Vandaag publiceerde de Nederlands Sportraad aan demissionair staatssecretaris Judith Tielen een advies met maatregelen om koppen in het Nederlands voetbal te verbieden voor kinderen tot twaalf jaar. In Nederland zorgt dit nog voor discussies, maar in Engeland is er al een duidelijk beleid.

Voetbal-dementie

Wie herinnert zich niet de buitengewone "duik-kopbal" die Robin van Persie maakte tijdens het WK in 2014 in Brazilië of Wim Kieft die zich zelf onsterfelijk maakte met zijn kopbal tegen Ierland in 1988? Iconische sportmomenten, maar de kopbal lijkt qua populariteit op zijn retour te zijn.

Want steeds vaker klinkt de vraag: hoe veilig is dat koppen nou eigenlijk? Het wetenschappelijk bewijs begint zich op te stapelen dat herhaalde klappen tegen het hoofd -zoals het koppen bij voetbal-dementie zouden kunnen veroorzaken.

Dringend advies

Om die reden gooit de Sportraad vandaag de knuppel in het hoenderhoek en komt met een stevig en dringend advies: verbiedt het koppen bij voetballers tot 12 jaar en ontraadt het sterk bij 12-18 jarigen.

Neurowetenschapper Magdalena Ietswaart van de Universiteit Stirling-is blij met het advies van de Sportraad."Al eerder hebben we met een wetenschappelijke methode aangetoond dat er op scans een kleine verstoring te zien is na het koppen. Maar wat nog afschrikwekkender is, dat blijkt uit onderzoek hier in Schotland en Zweden dat professionele voetballers een verhoogde kans hebben op dementie.