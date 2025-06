De Gezondheidsraad komt met een nieuw advies over koppen

Opnieuw waarschuwing voor gevaar van koppen in de sport: 'KNVB moet dit serieuzer nemen'

Gaat de kopbal verdwijnen? In een nieuw advies waarschuwt de Gezondheidsraad op het risico op dementie door hoofdcontact tijdens het sporten. Met name bij rugby, boksen en natuurlijk voetbal. De vraag is wel er iets verandert.