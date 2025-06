Ymke stopte als fysiotherapeut, net als 3.000 collega's: 'Wil goede vergoeding voor wat ik de hele dag doe'

Lage tarieven

De tarieven voor fysiotherapeuten in de eerste lijn zorg liggen rond de 35 euro. Ongeveer net zoveel als iemand die in een hamburgerrestaurant werkt, zegt de FDV- voorzitter Bob van Ravensberg. Zij vinden dat er tegenover een jarenlange studie ook een passende vergoeding moet staan. Fysiotherapeuten die in ziekenhuizen werken, verdienen veel meer.

Ook Ymke wilde wel in het ziekenhuis aan de slag te gaan, maar er waren op dat moment geen vacatures. Dat er zoveel vakgenoten stoppen vindt ze jammer. "Het is zo leuk om te doen", vindt ze. "Los daarvan is het ook gewoon heel belangrijk dat een fysio eigenlijk ook de huisarts ondersteunt. De huisarts is eigenlijk de poortwachter van de maatschappij."

'Werk nog steeds met m'n handen'

Ymke denkt niet zomaar weer aan de slag te gaan als fysiotherapeut. "Ik werk nog steeds met mijn handen, het ligt wel heel dicht bij elkaar: zeg nooit, nooit." Maar er is wel wat nodig om haar over die streep te krijgen. "Dat het beter afgestemd is met de zorgverzekeraar, dat niet zij bepalen hoeveel behandelingen er nodig zijn."

Daarnaast moet het loon omhoog, vindt Ymke. "Alles is duurder geworden, alles stijgt en iedereen wil gewoon een huis kopen of een huis huren en z'n boodschappen kunnen betalen en nog een beetje ernaast leven", vertelt ze. "Je zoekt wel wel een goede vergoeding voor wat jij de hele dag doet."