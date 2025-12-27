Wordt werken straks echt optioneel omdat AI onze banen overneemt? 'Grote groepen mogelijk werkloos'
Werken hoeft door AI straks niet meer. Het wordt een hobby: iets wat je alleen doet als je er zin in hebt. Althans, dat verwacht techondernemer Elon Musk. Is de toekomst echt zo rooskleurig? Critici waarschuwen namelijk dat we ook werkloos kunnen worden.
Door de potentiële mogelijkheden van kunstmatige intelligentie springen bedrijven nu al bovenop AI en worden mensen vervangen door een computer. De schattingen lopen uiteen, maar sommige onderzoekers denken dat tot wel 70 procent van alle banen straks overbodig zijn.
Toch betekent dat zeker niet dat we straks kunnen kiezen of we willen werken, zeggen critici. Zo waarschuwt Geoffrey Hinton, de geestelijk vader van AI, dat 'een hele klasse aan mensen' het risico loopt om werkloos te worden. Maar is die angst terecht? De mens is immers geneigd om nieuwe technologieën te wantrouwen.