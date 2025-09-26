Nederland wil sneller nieuwe woningen bouwen om het woningtekort op te lossen. Maar doordat gemeentes allemaal andere regels hanteren en deze ook nog eens vaak veranderen, gaat dat veel langzamer dan nodig. "We zijn één land, dus ook één set spelregels."

Woningbouw vertraagt omdat er overal andere regels zijn: 'Alsof je in elke gemeente opnieuw je rijbewijs moet halen'

Projectontwikkelaars en bouwers willen graag veel en snel bouwen, maar lopen volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland in de praktijk vaak onnodig vast. "Want in 342 gemeenten heb je soms 342 verschillende regels", zegt Bouwend Nederland-voorzitter Arno Visser. Volgens hem gebeurt het ook nog eens vaak dat regels tijdens meerjarige projecten veranderen. "Dat is onwerkbaar, maakt oplossingen duurder en remt innovatie." Vertraging van maanden tot jaren "Een idioot verschijnsel", vindt Visser. "Het is alsof je in elke gemeente opnieuw je rijbewijs moet halen en je auto moet laten keuren voor de APK. We zijn één land, dus ook één set spelregels. Die mogen best ambitieus en duurzaam zijn, maar ze moeten wel overal hetzelfde zijn." Ook juridische kwesties vertragen de bouw van nieuwe woningen, ziet Visser. Een enkele doorprocederende omwonende kan soms zorgen voor een vertraging van maanden tot zelfs jaren. De extra kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen uiteindelijk de prijs van de woningen hoger maken.

Nederlanders wonen ruim De balans is zoek, zegt Visser. "Regels zijn er niet voor niks, maar soms weegt het uitzicht van één bewoner zwaarder dan het recht op wonen van een ander. Dat klopt gewoon niet." Versnellen gaat niet alleen over méér nieuwbouw, maar óók over slimmer benutten van wat er al staat. Dat zegt Marja Elzinga, hoogleraar Woonbeleid aan de TU Delft. Nederlanders wonen volgens Elzinga gemiddeld vrij ruim: ongeveer 53 vierkante meter per persoon, tegenover circa 43 vierkante meter in de Europese Unie (EU). Perverse prikkels Beter verdelen, delen of splitsen kan de noodzaak voor nieuwbouw dus verlichten, zegt Elzinga. Maar regels werken dat nu tegen. "Wie samenwoont en een uitkering heeft, krijgt vaak minder geld. Ook is huurtoeslag meestal alleen voor mensen met een studio, niet voor wie een huis deelt. Dat maakt het moeilijker om door te stromen naar een andere woning." Elzinga vindt dan ook dat de financiële prikkels op de schop moeten. "Schaf die boete op delen af en geef huurtoeslag ook voor gedeelde woonvormen. Dan loont samenwonen weer en neemt de druk op nieuwbouw af."

Binnen tweeënhalf jaar een wijk neerzetten Ook technische vooruitgang kan helpen. In de fabriek van Van Wijnen bijvoorbeeld worden complete woningen als product gemaakt. Ze worden digitaal ontworpen, in de fabriek geassembleerd en op locatie 'als een Ikea-kast' in elkaar gezet. De tijd die erin gaat zitten voor er nieuwe woningen staan, kan met deze methode aanzienlijk korter, zegt CEO van de fabriek Peter Hutten. "We produceren één woning per dag. Op de bouwplaats staat hij in één dag overeind en binnen veertien dagen is hij afgebouwd. Op gebiedsniveau kun je daardoor binnen tweeënhalf jaar gewoon een wijk neerzetten, mits vergunningen en planning voorspelbaar zijn."