Wolven sneller afschieten is volgens deze expert niet de oplossing voor de overlast

Provincies mogen vanaf deze zomer sneller een wolf afschieten of verjagen als het dier agressief is. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw heeft de regels over het ingrijpen tegen wolven versoepeld. Maar wolvenexpert Leo Linnartz is kritisch.

Voor het kabinet is de maat vol: wolven die voor problemen zorgen, mogen sneller worden afgeschoten. Verantwoordelijk staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens wil niet wachten tot na de zomer en komt nu met een eigen pakket aan maatregelen. Weken tot vergunning Erkens heeft een zogenaamde algemene maatregel van bestuur (amvb) in werking gezet om de regels te versoepelen. Provincies mogen volgens die maatregel van tevoren vast een vergunning klaarleggen om een mogelijke probleemwolf af te schieten. Dat moet tijd besparen als een wolf voor problemen zorgt. Eerder kon een vergunning pas worden opgesteld als een wolf problemen had veroorzaakt. Daarna duurde het door juridische procedures vaak nog weken voordat er een vergunning lag. Ook krijgen boeren meer middelen om wolven van hun terrein te verjagen.

Preventie Expert Leo Linnartz denkt dat schapenboeren hier niet meteen mee geholpen zijn. Volgens hem verschuift de politiek hiermee de aandacht van de echte oplossing. "Dit gaat de schapenboer die net zijn dieren is verloren niet helpen", legt hij uit. "Als je deze specifieke wolf afschiet, loopt er vroeg of laat een volgende wolf langs." Volgens hem is het afschieten van wolven een reactie aan het einde van de pijplijn, terwijl de focus veel meer zou moeten liggen op preventie. "Wat een boer écht helpt, is actieve steun bij het plaatsen van hekken. Als je de schapen goed beschermt, leer je wolven dat ze die weides moeten vermijden. Zo voed je de populatie op om uit de buurt van vee te blijven. Daarmee is een boer veel meer geholpen." Geen paniek De wolvenexpert vindt het ook belangrijk om het gevaar van de wolf for mensen te nuanceren. "Het is belangrijk om te beseffen dat de wolf van nature heel schuw is. Ze zullen in principe mensen nooit aanvallen. Daar zijn ze veel te schuchter voor. Dus het feit dat een wolf wel eens door een dorp loopt of langs een kinderspeelplaats struint, is niet direct reden voor paniek." Een wolf wordt pas gevaarlijk als het dier afwijkend gedrag gaat vertonen. "Het wordt pas problematisch als precies dezelfde wolf te vaak in contact komt met mensen. Dan kan het dier te veel gewend raken aan mensen en daardoor juist potentieel gevaarlijk worden."