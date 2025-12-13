WK-tickets te duur voor normale voetbalfans: 'FIFA houdt zich niet aan beloften'

Met prijzen van een paar honderd tot vele duizenden euro's per kaartje wordt het WK 2026 het duurste ooit voor fans. Supporters zijn woest en ook de KNVB is niet blij met deze ontwikkeling. "We maken ons zorgen over de toegankelijkheid van het WK."

In 2026 wordt het WK Voetbal gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Voor een Nederlandse fan betekent dat al een kostbare reis, maar daarbovenop komen nu ook enorm hoge ticketprijzen. Zo kost het allergoedkoopste kaartje voor de finalewedstrijd op dit moment meer dan 3.500 euro, en ook in de groepsfase gaat het al snel om honderden euro's per ticket. 'FIFA houdt zich niet aan belofte' De internationale supportersorganisatie Football Supporters Europe (FSE) slaat alarm over de explosieve stijgingen: "De FIFA houdt zich niet aan eerder gedane beloften om het toernooi toegankelijk te houden voor gewone voetbalfans", zegt FSE-bestuurder Matthijs Koomen. "Toen deze landen in de race waren om het WK te organiseren, werd beloofd dat er voldoende betaalbare tickets zouden komen, te beginnen bij prijzen van zo'n 60 dollar", legt hij uit.

5,5 keer zo duur als in Qatar Maar van die belofte is volgens Koomen weinig terechtgekomen: "De ticketprijzen zijn gemiddeld zelfs nog 5,5 keer zo duur als bij het WK van Qatar in 2022. Dat is uitermate teleurstellend voor de fans."

We willen niet dat het een elitesport wordt Football Supporters Europe bestuurder Matthijs Koomen over de dure WK-tickets

De FSE wil dat de FIFA alle ticketverkoop onmiddellijk pauzeert en opnieuw in gesprek gaat met supporter-organisaties en andere belanghebbenden. "FIFA moet tot redelijke prijzen komen. Voetbal hoort een volkssport te zijn. Een sport van iedereen, voor mensen met een grote én met een kleine portemonnee. We willen niet dat het een elitesport wordt." 'FIFA wil niet in gesprek gaan' Maar waar de FSE bij de UEFA nog wél gehoor vindt - zo kostte bij het EK in 2024 het goedkoopste kaartje voor de finale een behapbare 95 euro - ligt dat bij de FIFA anders: "Het lijkt bijna een staat op zichzelf, en ze willen niet met ons in gesprek gaan. We maken ons echt zorgen over hoe het gaat." Zelf reist Koomen niet af naar het WK, maar hij begrijpt wel waarom veel Oranjefans dat wél willen. "Ik was vorig jaar bij de halve finale tussen Engeland en Nederland in Dortmund. Het was een fantastische ervaring, ik begrijp heel goed dat mensen hun land willen volgen."

'Nederlanders klagen graag' Sportmarketeer Chris Woerts snapt de ophef niet. Volgens hem zijn de hoge ticketprijzen simpelweg marktwerking. "Nederlanders klagen graag, maar wie over de grens kijkt, die ziet dat grote sportevenementen elders nóg veel duurder zijn. In Las Vegas betaal je een veelvoud voor de Formule 1, en de Super Bowl is al helemaal peperduur."

De FIFA werkt bij het aankomende WK met zogenoemde dynamic pricing. Daarbij worden aantrekkelijke wedstrijden duurder, minder interessante juist goedkoper. "Dat is een logische commerciële keuze. De FIFA heeft één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor haar leden." KNVB doet niet mee aan dynamic pricing Maar ook de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is niet blij met de prijzen voor de WK-tickets. "Dit soort bedragen en de bijkomende kosten zijn voor veel supporters moeilijk te dragen", laat de bond in een reactie weten. "Ook wij maken ons zorgen over de toegankelijkheid van het WK." De KNVB, samen met andere Europese bonden, blijft dit onderwerp aankaarten bij de FIFA. Opvallend is dat de bond niet meedoet aan het nieuwe FIFA-resale-platform, waar prijzen kunnen fluctueren afhankelijk van hoe populair een wedstrijd is. Door die keuze vallen de KNVB-tickets - goed voor 8 procent van de totale zitplaatsen - niet onder dynamic pricing. "Zo weten Oranjefans bij ons vooraf duidelijk waar ze aan toe zijn."

'Landen zijn juist blij met duur WK' Volgens Woerts is er gewoon veel geld nodig in de mondiale voetbalwereld. "Van de 211 aangesloten bonden zijn er tientallen volledig afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van de FIFA. Voor sommige bonden is dat echt een lifeline. Die zijn juist blij met een duur WK." En wie denkt dat buitensporige prijzen alleen in de sport voorkomen, heeft volgens hem niet goed opgelet. "Concerten, festivals en 'Golden Circle'-tickets lopen in Nederland ook richting de 1.000 euro. Sport en entertainment zijn nu eenmaal duur. En mensen blijken bereid ervoor te betalen." 'Geld niet bij de fans vandaan halen' FSE-bestuurder Koomen is het niet eens met deze redenering: "Er gaat dermate veel geld om in het voetbal dat de ticketprijzen niet tot deze hoogtes opgedreven hadden hoeven worden." "Dat geld komt uit zoveel andere contracten naast de tickets", legt hij uit. "Televisierechten, sponsoring en reclame, ieder groot bedrijf wil meedoen vanwege die enorme exposure. Wat ons betreft hoef je dat geld niet bij de fans vandaan te halen."