Als je als toerist Amerika in wil, dan moet je binnenkort veel informatie op tafel leggen. De regering-Trump wil namelijk veel meer data verzamelen dan tot nu toe gebruikelijk was. "Komende maanden oppassen wat je deelt op social media."

Douane in Amerika wil straks meer gegevens van je: dit zijn de gevolgen

Het is een hele lijst, want ze willen bijvoorbeeld: de gegevens van je familie, dus namen, adressen en telefoonnummers. En ook alles wat je op je eigen social media hebt gepost in de afgelopen 5 jaar. Meer dan alleen social media Maar het gaat zelfs verder dan social mediagegevens. Ze willen namelijk ook DNA gegevens zoals: een oogscan en vingerafdrukken. De regering-Trump zegt dat ze die extra data van toeristen vooral willen om de nationale veiligheid te versterken. "Ze willen op grote schaal mensen controleren", zegt Amerika-verslaggever Tom van t' Einde. Geldt niet voor iedereen En dat terwijl het de laatste jaren al steeds moeilijker is geworden om de VS binnen te komen. Er gelden namelijk al strengere regels, bijvoorbeeld voor studenten en journalisten. En áls je dan wordt geweigerd, hoeft de douane geen reden te geven. Maar er is volgens Van 't Einde geen reden voor al te grote paniek. "Het is natuurlijk niet zo dat iedereen hier mee te maken heeft. De meeste mensen zullen gewoon zonder problemen de Verenigde Staten binnenkomen. Maar we hebben de afgelopen maanden wel gezien dat je wel degelijk in de problemen kan komen als je iets hebt gedeeld over Gaza of bijvoorbeeld over de moord op Charlie Kirk - wat de Amerikanen niet aanstaat."

Controle mogelijkheden door AI Volgens Van 't Einde weten de meeste mensen dat de controles op het vliegveld in Amerika nu nog niet 'high-tech' zijn. Je moet bijvoorbeeld nog echt je telefoon laten zien en zelf handmatig ontgrendelen, dus op dit moment ze kunnen niet heel veel mensen controleren. "Maar met de komst van AI kan dat snel veranderen", weet Van 't Einde. "Op dit moment is de douane met bedrijven zoals 'Palantir' aan het kijken naar allerlei technologische mogelijkheden, om op grote schaal heel veel mensen en bestanden te controleren." Zuidelijke staten Op die manier kunnen ze automatisch door allerlei social mediafeeds gaan. "Ze gebruiken dat bijvoorbeeld al in zuidelijke staten vlakbij de grens van de Verenigde Staten om op grote schaal kentekenplaten af te lezen en te kijken of die mensen zich verdacht gedragen", legt de Amerika-verslaggever uit. Iedereen die ook maar de schijn tegen heeft wordt daar nu al aan de kant gezet door de politie, vertelt Van 't Einde. "En je kunt je voorstellen dat dat soort technieken de komende maanden alleen nog maar verder zullen worden uitgerold."

Toegang ontzeggen Als je naar de Verenigde Staten gaat, dan moet je er dus ook voor zorgen dat je profiel openbaar is. "Dat moet dan sowieso totdat je het land in bent gegaan." Hij legt uit: "Dat is zodat iedereen die dat wil, kan zien wat je op je social media zet. Doe je dat niet, dan kunnen ze je de toegang tot het land ontzeggen." Zorgen voor toeristische sector Heel uitnodigend werkt het in ieder geval niet, daarom maakt de toeristische sector in Amerika zich dan ook grote zorgen. Er zijn er de laatste jaren steeds minder mensen die kiezen voor een vakantie in de Verenigde Staten. En dat is opvallend, want de VS is komend jaar gastheer voor het WK voetbal. Er worden in de VS ongeveer 1,2 miljoen fans uit het buitenland verwacht, waaronder duizenden Nederlanders. Die kunnen met hun wedstrijdkaartje in principe met voorrang een visum krijgen.

Oppassen met social media Het lijkt met de nieuwe regels allemaal niet makkelijker te worden. Maar, legt Van 't Eind uit, als je al een kaartje hebt gekocht voor een van die wedstrijden voor het wereldkampioenschap, hoef je je nog geen grote zorgen te maken. Hoe je er wel rekening mee kan houden? "Het is in ieder geval wel verstandig om even op te passen wat je de komende maanden nou precies allemaal deelt op social media. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ze het wel willen zien." 'Geen recht' Zelf merkt de Amerika-verslaggever dat de gesprekken aan de grens nu vooral wat langer duren. "Maar ik ben nog steeds zonder problemen het land binnengekomen. Ik heb een visum voor 5 jaar waarmee je normaal gesproken altijd zonder problemen door kan lopen na twee of drie vragen." "De laatste keer heb ik 20 minuten lang een gesprek gevoerd met een ambtenaar. Hij stelde mij allerlei vragen en wilde echt ook laten zien - voor mijn gevoel - wie de baas is in het land. Dus zomaar het land binnenkomen, dat is geen recht meer."