Is Europa te afhankelijk van de VS, zoals Trump zegt in zijn veiligheidsstrategie?

Hoe Europa afhankelijk werd van veiligheidsgaranties van de VS (die nu lijken weg te vallen)

In zijn veiligheidsstrategie heeft Donald Trump veel kritiek op Europa: zo is het continent volgens hem te afhankelijk geworden van Amerikaanse veiligheidsgaranties. Dat terwijl je zou kunnen zeggen dat de VS dat zelf veroorzaakte, de afgelopen 80 jaar.