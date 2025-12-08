Hoe Europa afhankelijk werd van veiligheidsgaranties van de VS (die nu lijken weg te vallen)
In zijn veiligheidsstrategie heeft Donald Trump veel kritiek op Europa: zo is het continent volgens hem te afhankelijk geworden van Amerikaanse veiligheidsgaranties. Dat terwijl je zou kunnen zeggen dat de VS dat zelf veroorzaakte, de afgelopen 80 jaar.
In de veiligheidsstrategie staat ook dat de Europese identiteit onder druk staan door het veiligheids- en migratiebeleid en het beleid op identiteit. Door de strategie wordt de recente verhouding tussen de VS en Europa opnieuw flink opgeschud, ziet ook defensiedeskundige Rob de Wijk: "Het is enorm gevaarlijk."