Gemaskerde mannen die zomaar mensen van straat plukken, migranten die zonder proces worden uitgezet en een president die achter politieke opponenten aangaat. Het is allemaal snel normaal geworden in Trumps tweede termijn.

Kunnen we de Verenigde Staten nog wel een democratie noemen? 'Bang dat het een wetteloze dictatuur wordt'

Maar wat betekent dat voor de staat van het land? Kunnen we de Verenigde Staten nog wel een democratie noemen? We vragen het aan Kenneth Manusama die gespecialiseerd is in Amerikaans recht en aan de Amerikaanse Tracy Metz die jarenlang verbonden was aan het John Adams Institute in Amsterdam. Donkere schaduw Zowel Manusama als Metz had veel vertrouwen in de Amerikaanse rechtsstaat maar is dat in rap tempo verloren. Tracy Metz moet lachen als haar gevraagd wordt of ze van nature positief is: "Ik heb van nature een hele positieve inborst maar als het over mijn thuisland gaat, merk ik dat er de laatste tijd een donkere schaduw over mijn gemoed komt. Ik had nooit verwacht dat de Amerikaanse democratie in zo'n sneltreinvaart afgebroken zou kunnen worden." Het instituut waarvoor ze jaren heeft gewerkt is vernoemd naar John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten en een van de grondleggers van de Amerikaanse democratie. "Wat er nu gebeurt, maakt me ontzettend kwaad. Dat alles waar ons land voor staat zo snel kapot gemaakt kan worden had ik nooit voor mogelijk gehouden."

'Meer autocratie, dan democratie' Ook jurist Kenneth Manusama ziet het somber in. Op de vraag: is de VS een autocratie of democratie, moet hij tot zijn eigen ongeloof toegeven: "Meer autocratie." "Ik had nooit verwacht dit te zullen zeggen over de VS maar we zitten met een leider in het Witte Huis die niet alleen autoritaire neigingen heeft maar die ze ook kan uitvoeren", gaat hij verder. "Het komt door het congres dat zijn ergste impulsen niet meer wil corrigeren en een Hooggerechtshof dat ook aan zijn kant staat. Daardoor zijn de 'checks & balances', waardoor de democratie normaal gewaarborgd is, niet meer op zijn plaats." Slecht voorteken Voor Manusama komt vooral de snelheid waarmee de rechtsstaat wordt afgebroken als een verrassing. "Ik denk dat velen met mij hadden gedacht dat het niet zover zou komen in de VS. We dachten allemaal dat de democratie en de rechtsstaat wel steviger zouden zijn." Dat Trump ook openlijk oproept om achter politieke opponenten aan te gaan en de FBI zelfs al een inval heeft laten doen bij een van Trumps grootste 'criticasters' John Bolton, is voor Manusama een slecht voorteken.

'Wetteloze dictatuur' Metz maakt zich vooral grote zorgen over de manier waarop er wordt omgegaan met migranten. Of ze legaal of illegaal in het land zijn, lijkt namelijk amper verschil te maken. Ze worden overal in het land opgepakt door gemaskerde mannen. "En dat zijn niet alleen de bruine en zwarte mensen maar ook Aziaten", vertelt Metz. "Deze week is er nog een inval in een fabriek van Hyundai in Georgia geweest waar ze 400 mensen gearresteerd hebben. Waaronder 300 Zuid-Koreanen die daar met een geldig visum aan het werk waren." De agenten houden volgens haar geen rekening met de wet. "Ik maak me er echt zorgen over dat de VS een wetteloze dictatuur wordt", laat Metz weten. Hooggerechtshof keurt alles goed Dat het Amerikaanse congres president Trump op geen manier tegenhoudt, verbaast ze allebei niet. De Republikeinen hebben daar een meerderheid. Wel hadden zowel Metz als Manusama verwacht dat het Hooggerechtshof Trump zou corrigeren. "Tot voor kort dacht ik nog dat het hooggerechtshof lijnen in het zand zou trekken als deze regering te ver zou gaan: tot hier en niet verder", vertelt Manusama, die een boek heeft geschreven over de rol van het Amerikaanse hooggerechtshof. "Maar we hebben eigenlijk de afgelopen dagen gezien dat ze ver gaan in het faciliteren van alles wat deze regering wil doen. En dat ook nog eens zonder dat ze dat goed onderbouwen."

Kwetsbaarheid van de democratie Dat laatste is ook wat Metz steekt. "Normaal heeft 'the supreme court' maanden nodig om tot een beslissing te komen. Dan komt er een oordeel van dertig pagina's uit maar nu is het binnen een dag gepiept en bestaat de juridische onderbouwing uit een korte alinea." Volgens Manusama laten de eerste 8 maanden van Trump goed zien hoe kwetsbaar de democratie eigenlijk is. "Uiteindelijk komt het neer op vertrouwen. En op de goede wil van degenen die de democratie dienen. Als zij niet van goede wil zijn dan zijn er eigenlijk geen vangrails om ze binnen de perken te houden."

Wie kan Trump nog stoppen? Volgens Metz is het simpel te verklaren waarom Trump vrijspel krijgt: "Hij weet angst te zaaien en dit zijn mensen die ook gewoon bang zijn voor hun baan. Die zijn bang voor de doodsbedreigingen die ze krijgen van de aanhangers van Trump als ze niet doen wat hij wil." Is hij dan nog wel te stoppen? "Dat vraag ik me elke dag af. The supreme court doet het niet, ambtenaren doen het niet, congres doet het niet, dus wie moet het doen?"