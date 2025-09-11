Hoe de moord op politiek activist Charlie Kirk de 'cultuuroorlog' in Amerika erger maakt

Gisteren werd de Amerikaanse activist Charlie Kirk vermoord tijdens een presentatie op een universiteit in de staat Utah. Deze moord is het zoveelste voorbeeld van de gewelddadige politieke cultuur. "De een ziet de ander als ultieme vijand."

"Charlie Kirk was een erg invloedrijke jonge conservatieve influencer in Amerika", legt Amerika-verslaggever Tom van 't Einde uit. "Hij heeft bij de vorige verkiezingen echt het verschil gemaakt voor Donald Trump door tienduizenden jonge Amerikanen te laten registreren als Republikein. En daardoor heeft Trump bijvoorbeeld een staat als Arizona gewonnen." 'Schuwde controversie niet' Maar Kirk was ook controversieel bij de Amerikaanse bevolking. Hij stond bekend om zijn provocerende teksten en uitlatingen over onderwerpen als abortus en wapenrechten, deze deelde hij onder andere in podcasts en op online platformen. "Hij was heel erg 'anti-woke'", vertelt Van 't Einde. "Hij ging allerlei universiteiten langs om daar in debat te gaan, juist met tegenstanders. Hij schuwde tijdens zijn leven de controversie niet. Sterker nog, daar leek hij eigenlijk alleen maar meer van te genieten." Ook gisteren was Kirk, enkele seconden voor zijn dood, aan het debatteren.

Radicaal links President Trump hield vlak na de dood van Kirk een toespraak. Wat volgens de Amerika-verslaggever het meest opviel, was hoe Trump meteen wees naar de zogenaamde 'radical left', radicaal links. "En dus heel erg naar een schuldige wees. Dat is heel erg polariserend. Terwijl je als president eigenlijk moet proberen om het land te herenigen." "Dat is wel gevaarlijk, want onder Trump zien we eigenlijk al 10 jaar polarisatie", gaat hij verder. "Trump is niet verantwoordelijk voor wat hier is gebeurd. Maar om meteen te wijzen naar de radical left lijkt me ook niet goed." 'Sprake van cultuuroorlog' Van 't Einde ziet dit eigenlijk al gebeuren sinds Trump in 2015 de politiek inging. "De partijen stonden altijd al tegenover elkaar, maar nu is er echt sprake van een 'cultuuroorlog'. De partijen gunnen elkaar het licht in de ogen niet en dat is wel echt heel erg gevaarlijk." De moord op Kirk is ook niet de eerste keer dat er aanvallen zijn op politici. "Paul Pelosi, de man van Nancy Pelosi, is thuis aangevallen met een hamer. Verder zijn er in juni nog 4 democraten beschoten van wie 2 zijn overleden in hun eigen huis. Dus je ziet echt dat het politieke geweld opvlamt in de Verenigde Staten."

Bron: EenVandaag Amerika-verslaggever Tom van 't Einde in Washington D.C.