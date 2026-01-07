Wissels ijsvrij branden en door naar de volgende klus: mee het spoor op met de storingsploeg van ProRail
Sneeuwt het, dan krijgen we te maken met treinstoringen: dat bleek afgelopen dagen wel. Waarom is het zo lastig om in de winter weerbaar te zijn en hoe wordt het opgelost? We liepen mee met de storingsploeg van ProRail om daar antwoord op te krijgen.
In de meeste provincies was het vandaag code oranje en werd er afgeraden de weg op te gaan. Het openbaar vervoer lag ook voor een groot gedeelte plat. Er waren veel minder bussen en treinen ingepland.
Storingen op spoor
Het Nederlandse spoornetwerk is kwetsbaar tijdens winterse omstandigheden omdat veel wissels mechanisch zijn en daardoor gevoelig voor sneeuw en ijs.
Daarnaast liggen de sporen vaak dicht op elkaar, vooral rondom grote knooppunten zoals Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, waardoor een storing bij één wissel snel leidt tot vertragingen op meerdere lijnen. Ook de strakke dienstregeling laat weinig ruimte voor buffers, waardoor kleine problemen snel kunnen opschalen.
Bevroren wissels
Wisselstoringen worden aangepakt door de storingsploegen van ProRail. Door de sneeuwval bevroren veel wissels en moesten deze worden ontdooid voordat treinen veilig konden passeren.
Het team van Dennis Heijne werkte hard om treinen van punt A naar punt B te laten rijden en de chaos zoveel mogelijk te beperken, vertelt hij.