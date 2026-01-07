Wissels ijsvrij branden en door naar de volgende klus: mee het spoor op met de storingsploeg van ProRail

In de meeste provincies was het vandaag code oranje en werd er afgeraden de weg op te gaan. Het openbaar vervoer lag ook voor een groot gedeelte plat. Er waren veel minder bussen en treinen ingepland.

Storingen op spoor

Het Nederlandse spoornetwerk is kwetsbaar tijdens winterse omstandigheden omdat veel wissels mechanisch zijn en daardoor gevoelig voor sneeuw en ijs.

Daarnaast liggen de sporen vaak dicht op elkaar, vooral rondom grote knooppunten zoals Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, waardoor een storing bij één wissel snel leidt tot vertragingen op meerdere lijnen. Ook de strakke dienstregeling laat weinig ruimte voor buffers, waardoor kleine problemen snel kunnen opschalen.