Werken tijdens een hittegolf: hoe blijf je koel en wat mag je van je werkgever verwachten? ‘Heel vaag geregeld’

Het KNMI waarschuwt vandaag voor code oranje wegens extreme hitte in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Een derde van de mensen met een baan (32 procent) heeft last van de hitte tijdens het werk. Een grote groep van deze mensen (43 procent) zegt in een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel dat hun werkgever daar geen rekening mee houdt.

Verplicht om maatregelen te nemen

Een werkgever moet maatregelen nemen tijdens hete omstandigheden, legt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp uit. "Op het moment dat het te warm is om te kunnen werken, heb je als werkgever de verplichting om maatregelen te treffen." Dit kan onder andere bestaan uit het aanpassen van de werktijden, beschermende of verkoelende kleding verzorgen en het inlassen extra (drink)pauzes.

Is dit vastgelegd in de wet? "Het is eigenlijk heel vaag geregeld", antwoordt Verhulp. "Er is een Arbeidsomstandighedenbesluit en dat is weer een uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarin is geregeld dat een werkgever moet voorkomen dat werknemers schade lijden door het werken in warmte." Protocollen tegen hittestress staan daarnaast ook in een aantal cao's. "Dakdekkers hoeven bijvoorbeeld niet te werken boven een temperatuur van 40 graden."