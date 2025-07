Wat is de rol van werkgevers bij zieke werknemers?

Welke rol heeft de werkgever als een werknemer ongeneeslijk ziek is? 'Iemand kan soms nog jaren werken'

Hoe ga je als bedrijf om met een werknemer die terminaal ziek is? Naast alle emoties heb je als werkgever ook veel vragen. Stuur je iemand bijvoorbeeld naar huis of probeer je hem of haar juist aan het werk te houden? "Je moet de regie loslaten."