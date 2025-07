Ancke is ongeneeslijk ziek en toch aan het werk: dat vraagt om flexibiliteit van werkgever en collega's

Bij haar diagnose 6 jaar geleden vertelt de arts Ancke dat zij hooguit 1 jaar te leven heeft, maar door een experimentele immuunbehandeling wordt haar levensverwachting positief bijgesteld. Ze wil daarna terug aan het werk als sociaal werker bij Welzijn Vught. Dat lukt, maar wel op een nieuwe manier. Van een fulltime baan gaat ze naar 16 uur per week. Roel Bieleveldt is personeelsmanager bij de organisatie: "Het is belangrijk om het zo goed mogelijk in de gaten te houden en het gesprek met elkaar te blijven voeren."