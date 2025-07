'Moet je wel zoveel werken?': ongeneeslijk zieke Kasper (63) krijgt het wekelijks te horen, maar trekt zijn eigen plan

"Mensen zeggen: ga genieten van de dingen die je nog wil doen. En dan bedoelen ze dus vaak: maak een bucketlist en ga nadenken over wat je nog allemaal van de wereld wil zien", legt hij uit. "Dat lijken allemaal grote meeslepende dingen die er dan nog moeten gebeuren. Maar voor mij voelt dat helemaal niet goed, want ik haal juist energie uit mijn werk."

Niet iedereen kan dat snappen, vertelt hij. De afgelopen jaren krijgt Kasper bijna wekelijks opmerkingen over waarom hij 'de tijd die hem nog rest' niet volledig besteedt aan zijn familie of andere dingen die niet met werk te maken hebben.

"Ik heb eigenlijk altijd hard gewerkt en met heel veel plezier. Werk heeft voor mij altijd een hele belangrijke rol gespeeld in mijn leven", vertelt de 63-jarige Kasper Klaarenbeek. Hij leeft nu al 6 jaar met een zeldzame vorm van kanker en is ongeneeslijk ziek. Maar stoppen met werken om een laatste wereldreis te maken, daar wil hij niets van weten.

Hij had al een aantal jaar last van verschillende klachten, maar een antwoord op wat er mis was met zijn lichaam kreeg hij niet. De uiteindelijke diagnose was daarom ergens toch een opluchting, vertelt Kasper. "Het voelde als een soort van hèhè, nu is duidelijk wat er aan de hand is."

Kasper heeft neuro-endocriene tumoren, vertelt de arts die dag. "Het zijn tumoren die hormonen aanmaken", legt hij uit. De hormoonbalans in zijn lichaam raakt hierdoor van de regel en al voor de diagnose zorgde dat ervoor dat Kasper depressief werd. "Dus het kwam in een fase dat ik het eigenlijk ook al niet meer zo zag zitten."

Het diagnosegesprek met de arts bijvoorbeeld. "Het enige wat ik toen heb gehoord was: 'Je wordt niet meer beter'", vertelt hij over wat hij ook wel het 'de-man-met-de-hamer-gesprek' noemt. "Ik hoorde alleen de eerste drie zinnen. Die heb ik onthouden en daarna was er een soort piep in mijn oren. Mijn systeem ging helemaal op slot."

Toch is dat de afgelopen 6 jaar niet altijd zo geweest. Vooral de eerste fase, zoals Kasper dat zelf noemt, was erg zwaar. Hij werd overdonderd door emoties en kan zich sommige momenten uit die periode daarom nog maar vaagjes herinneren.

Schuldgevoel

Maar na de opluchting slaan het verdriet en de angst al snel toe. "De eerste 2 jaar waren echt heel taai", vertelt Kasper. "Het ging op dat moment zowel mentaal als fysiek heel slecht met me. Ik kreeg wel veel steun van familie en vrienden, zij waren heel meelevend en liefdevol."

Dankbaar was Kasper daarvoor, alleen wist hij niet hoe hij dit moest toelaten. Hij voelde zich schuldig over zijn ziekte. "Ik heb mezelf in die fase afgesloten en teruggetrokken. Ik ben zelfs bij mijn vrouw weggegaan. We waren toen al 39 jaar samen, maar omdat ik haar zag lijden voelde ik mij schuldig. Ik dacht: ik moet haar vrijlaten en de ruimte geven om wat er nog van het leven over is op te pakken."

Meer tijd dan gedacht

"Het is echt heel hard werken geweest om weer een beetje mijn voeten eronder te krijgen", vertelt Kasper over die tijd. "Maar langzamerhand groeide dat besef dat ik niet op korte termijn dood zal gaan, maar dat er veel meer leven was."

Wat Kasper tijdens het diagnosegesprek door alle emoties namelijk niet goed had gehoord, is dat hij een levensverwachting van 5 à 10 jaar had. Met dat nieuwe besef is Kasper na 2 jaar dan toch klaar om weer aan het werk te gaan.