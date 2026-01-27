Welke mogelijkheden zijn er nog om DigiD in Nederlandse handen te houden? 'Kabaal maken werkt'

"Dit moet gestopt worden", is de boodschap dinsdagmiddag in de grote hal van de Tweede Kamer tijdens de overhandiging van de petitie 'Stop de Amerikaanse overname DigiD!'. "We hebben ruim 135.000 handtekeningen opgehaald en de teller loopt. Maar het is aan jullie om hier iets aan te doen", roepen de overhandigers van de petitie.

DigiD had in Nederlandse handen kunnen blijven maar investeerder greep met bod nét mis: 'Absurd en onbegrijpelijk'

Niet zomaar bemoeien

'Jullie' zijn de Tweede Kamerleden die belast zijn met de portefeuille Digitale Zaken. En deze Kamerleden zijn van links tot rechts, in grote meerderheid, eensgezind.

De overheid moet alles op alles zetten om te voorkomen dat DigiD-gegevens in handen komen van een Amerikaans techbedrijf. Maar wat de Kamerleden ook erkennen: de politiek kan zich niet zomaar bemoeien met hoe een bedrijf wordt geleid.

'Bedrijf zonder klanten'

"Toch kunnen en moeten we dit stoppen", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann. "We moeten nu helaas eerst een maand wachten op een toezichthouder die onderzoekt of deze overname wel kan.

"Maar wij als Kamer kunnen zelf ook écht wat", vertelt ze verder. "Zo loopt het contract van de maker van DigiD met Solvinity over 2 jaar af. Als wij als Kamer zeggen: ga daar weg, dan kopen de Amerikanen een bedrijf zonder klanten."

'Overdracht voorkomen'

Ook voor VVD-Kamerlid Silvio Erkens is inmiddels duidelijk dat Nederland de overname van Solvinity door een Amerikaans IT-bedrijf niet moet willen. "De politiek moet nu een manier vinden om deze deal en de bijbehorende overdracht van het betreffende deel van DigiD naar Amerikaanse handen te voorkomen."

Het VVD-Kamerlid zegt nog te onderzoeken welke opties er zijn om een overname te voorkomen. Ook zijn collega Sarah El Boujdaini van D66 wil dat de regering voorkomt dat het bedrijf dat het platform maakt waarop DigiD draait in Amerikaanse handen komt.