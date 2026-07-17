Weinig financiering en vol stroomnet jagen innovatieve bedrijven weg uit Nederland: 'Amerika wil onze kennis wel hebben'

Ze hebben de meest baanbrekende uitvindingen gedaan maar dreigen Nederland nu te verlaten: bedrijven die aan oplossingen voor de voedselindustrie werken. Ze lopen aan tegen netcongestie, het stikstofprobleem en te weinig financiering.

Corjan van den Berg en Lars Langhout denken eraan om met hun innovatieve bedrijven naar het buitenland te verhuizen

Corjan van den Berg van het bedrijf Revyve, is er vrij stellig in: "Als wij niet zouden kunnen doorgroeien, moeten we naar het buitenland gaan om verder op te schalen." Er is te weinig plek op het energienet om een nieuwe grote fabriek te bouwen, en daarbij vindt Van den Berg dat er in Nederland maar weinig financiering op gang komt. Ei zonder ei En hij is niet de enige. Lars Langhout van NoPalm Ingredients twijfelt ook of zijn bedrijf in Nederland kan blijven. "Als we een winstgevende fabriek neer willen zetten dan moeten we voorbij de landsgrenzen kijken", zegt hij. NoPalm Ingredients maakt een alternatief voor palmolie waar geen palmbomen voor nodig zijn. "Daardoor hopen we heel veel ontbossing te kunnen voorkomen", zegt Langhout. Hij heeft zelf een manier uitgevonden om een eiwitvervanger te maken, waardoor er in de toekomst mogelijk geen eieren meer nodig zullen zijn voor producten waar eiwit in zit. Van den Berg en Langhout vinden allebei dat de Nederlandse overheid niet gul genoeg is met het financieren van innovatieve bedrijven.

Industriepolitiek In andere landen weten dit soort bedrijven meer leningen te krijgen, zeggen Van den Berg en Langhout. "In China, de Verenigde Staten, maar ook in Frankrijk en Duitsland kan het wel. Hier is men constant bang voor staatssteun, en dat is voor ons erg bevreemdend", zegt Van den Berg.

Als ondernemer vraag ik me af of de politiek dat wel ten volle realiseert hier. Wij maken de economie van de toekomst. Corjan van den Berg over het belang van industriepolitiek

Om als land een goede concurrentiepositie te houden op het wereldtoneel, is het volgens de ondernemers belangrijk om meer aan industriepolitiek te doen. Als overheid stuur, bescherm en stimuleer je dan bepaalde industrieën. "Als ondernemer vraag ik me af of de politiek dat wel ten volle realiseert hier", zegt Van den Berg over het belang daarvan. "Wij maken de economie van de toekomst." 'New York wil ons hebben' Langhout wijst erop dat zijn bedrijf NoPalm Ingredients al is benaderd door New York. "Dan krijg je een hoog bedrag aangeboden om naar de Verenigde Staten te komen." Voor gedeputeerde van Gelderland Helga Witjes is het een bekend verhaal. "De Verenigde Staten rolt de rode loper uit voor dit soort bedrijven en wil onze kennis graag hebben." Ze sprak laatst nog met tien bedrijven uit de regio die zich bezighouden met de voedselindustrie, waarvan acht bedrijven op z'n minst overwogen om te verhuizen naar het buitenland. "Dan gaan de oplossingen die wij bedacht hebben naar andere landen en verliezen we onze concurrentiepositie." Succesvol ondanks overheid Waarom het erg zou zijn als innovatieve bedrijven uit Nederland vertrekken? Volgens Van den Berg merk je dat pas als ze weg zijn. "Als het buitenland dan zegt: 'We gaan eerst onze eigen markt bedienen, en Europa of Nederland komen later wel.'" Langhout is kritisch op de problemen waar bedrijven in Nederland tegenaan lopen. "Als ons bedrijf en andere bedrijven succesvol zijn, dan is dat niet dankzij de overheid, maar ondanks de overheid", zegt hij tot slot stellig.