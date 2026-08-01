Opnieuw een ernstig ongeval op de A12, vermoedelijk veroorzaakt door een file bij de Duitse grenscontroles. Inwoners en bestuurders aan beide kanten van de grens slaan alarm. "Zonder die controles hadden we deze problemen simpelweg niet gehad."

Weer ongeluk vlakbij grenscontrole Duitsland, volgens politie daar is het een zaak van Nederland

Vrijdag was er een ernstig ongeluk op de A12 bij de Duitse grens

Gisteren was het wederom raak op de A12 bij Zevenaar, net voor de Duitse grens. Een ernstig ongeluk gebeurde achteraan een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. Terwijl het onderzoek naar de precieze oorzaak nog loopt, trekken lokale bestuurders aan de bel - voor de zoveelste keer. 'Was te voorkomen' "Wij zijn absoluut niet blij met deze situatie. In een half jaar tijd hebben we hier vijf zware ongelukken gehad, waarvan één dodelijk", vertelt locoburgemeester Aad van Orden van Zevenaar. "En dat op een plek waar voorheen nooit wat gebeurde. Los van de discussie over grenscontroles: als er in zo'n korte tijd zoveel zware crashes gebeuren op exact dezelfde plek, dan is er echt iets loos. En dan moet de overheid ingrijpen. Dit was te voorkomen geweest."

Als er in zo'n korte tijd zoveel zware crashes gebeuren op exact dezelfde plek, dan is er echt iets loos locoburgemeester Aad van Orden van Zevenaar

Bovendien loopt het onderliggende wegennet in de dorpen helemaal vast door sluipverkeer dat de files probeert te ontwijken, gaat de wethouder verder. "Inwoners kunnen hun eigen straat niet meer uit en bedrijven lijden forse economische schade." Drukte in de dorpen Ook net over de grens in Duitsland nemen de zorgen toe. Want niet alleen op de snelweg zorgt de plotselinge stilstand voor gevaarlijke situaties. Zodra het verkeer op de A12 vaststaat, zoeken honderden automobilisten en vrachtwagens ook via Duitse dorpen een alternatieve route. Een van die dorpen is het Duitse Elten, net over de grens bij Lobith. "Vroeger was het ook wel eens druk, maar nu is het bijna elke dag een gekkenhuis", vertelt inwoner Harald Peschel. Hij ziet zijn rustige woongemeente helemaal vastlopen zodra de controles aan de grens beginnen.

Zorgen om veiligheid "De verkeersdichtheid is dan gewoon veel te hoog", stelt hij vast. "Vroeger gebeurde dit alleen als er een spoorwegovergang lang dicht was of als er een omleiding op de snelweg was. Nu hoor ik van dorpsgenoten die soms wel 20 minuten vaststaan, alleen maar omdat ze linksaf willen slaan." Volgens Peschel gaat het niet meer alleen om irritatie, maar vooral ook om veiligheid. "Dit is echt gevaarlijk voor verkeersdeelnemers die minder snel zijn. We maken ons hier veel zorgen over." 'Geen zaak voor Duitse politie' De Duitse politie geeft niet thuis. Op navraag van EenVandaag hoe de veiligheid op de A12 en in de omliggende gemeente kan worden verbeterd, luidt het antwoord: "Dit is geen zaak voor de Duitse politie. Overigens is het mij niet helder hoe u eventuele verkeersongevallen in Nederland in een causaal verband brengt met de grenscontroles op Duits grondgebied."

Een reactie die bij Peschel verkeerd valt. "In een grensregio ben je samen verantwoordelijk. Dat kun je niet zomaar afschuiven", vindt hij. "Bovendien: als Berlijn niet had besloten om deze versterkte controles in te voeren, had Nederland dit probleem überhaupt niet gehad." Slimmere aanpak Peschel is voorzitter van de lokale sociaal-democratische SPD en stuurde zelf al brieven naar de verantwoordelijke minister in Berlijn om te pleiten voor een slimmere aanpak. Hij noemde bijvoorbeeld het instellen van een aparte wisselstrook voor steekproeven, zodat het overige verkeer kan blijven doorrijden. Tot op heden ontving hij geen antwoord.