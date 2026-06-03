Grenscontroles moeten stoppen van EU, tot opluchting van Nederlandse gemeenten aan de grens met Duitsland

Burgemeester Jeroen Diepemaat van de gemeente Losser geeft al een tijd aan dat verandering nodig is. Afgelopen december werd bekend dat in 1 jaar aan grenscontroles 500 mensen toegang tot Nederland zijn geweigerd. De burgemeester liet toen duidelijk horen wat hij ervan vond: "Er is eigenlijk vooral overlast, en als je kijkt naar de cijfers en resultaten leverde het relatief weinig op."

Nu verandering?

En in de afgelopen 7 maanden is dat resultaat niet verbeterd. Het aantal mensen dat geen toegang kreeg is in die tijd maar met 100 gestegen.

"Ik heb de afgelopen tijd vaker van dit soort berichten gelezen, dus ik kan niet zeggen dat de vlag uithangt", zegt de burgemeester nu over het bericht dat de EU wil dat de grenscontroles stoppen. "Maar ik ben wel altijd blij als dit soort berichten komen. En ik ben vooral blij dat de Europese Commissie zich erover uitspreekt."