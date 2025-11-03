Wat gebeurt er nu in Soedan en waarom wordt er niet ingegrepen? 'Grootste humanitaire crisis die we op dit moment kennen'

Het is ook voor conflictonderzoeker Anette Hoffmann van het Clingendael moeilijk te begrijpen. Zowel de Verenigde Naties als de Afrikaanse Unie, hebben de afgelopen 2,5 jaar nog niet ingegrepen in Soedan. En dat terwijl het conflict niet onverwachts is ontstaan, vertelt Hoffmann. "Het werd aangekondigd én dit valt in een groter patroon van een eerdere genocide die we hebben gezien in Darfour in 2003 en 2004." Soedanese vluchten uit El-Fasher De afgelopen dagen is er volgens de VN-vluchtelingenorganisatie opnieuw een grote groep Soedanezen vanuit El-Fasher naar Tawila getrokken, een stad die zo'n 60 kilometer verderop ligt. Deze vluchtelingen zijn nu in staat om te vertellen wat ze in Al-Fasher, een stad die wordt bezet door de rebellen van de Rapid Support Force (RSF), hebben meegemaakt. "Er wordt verkracht, vermoord en afgeslacht", weet conflictonderzoeker Hoffmann nu. "Mensen kunnen amper vluchten omdat in de afgelopen weken door de RSF een soort muur rond de stad is gebouwd met best grote machines, graafmachines als het ware."

Onduidelijkheid "Het leger heeft zich goed voorbereid en ook honger wordt ingezet als oorlogstactiek", vertelt Hofmann. "En een van de aanvoerders van de RSF heeft ook een paar dagen voor de aanval nog een keer duidelijk gemaakt: 'We willen geen gevangenen zien uit de stad Al-Fasher.' Dus wat hier gaande is, is dat hele groepen van mensen worden vernietigd." De schatting is dat er 2 weken geleden nog 260.000 Soedanese in de stad waren, een paar duizend hebben het nu dus gered naar Tawila. "Maar dat betekent dat er ontzettend veel mensen zijn van we niet weten waar ze zijn en wat er met ze is gebeurd", merkt de conflictonderzoeker op. 'Aarde rood door bloedbad' Naast verhalen van vluchtelingen zijn er op dit moment ook satellietopnames van Yale University, deze beelden laten omstandigheden zien die Hofmann als conflictonderzoeker nog niet eerder heeft gezien, vertelt ze. "Veel lijken liggen op straat of in de achtertuin van huizen." "Met name in die wijken waar we weten dat niet-Arabische mensen woonden. De satellietbeelden tonen dat de aarde zelf verkleurd is, rood van het bloedbad wat daar wordt aangericht."

RSF in gevecht met SAF Het conflict in Soedan is een machtsstrijd tussen twee militaire groepen: de Rapid Support Forces (RSF) en het reguliere leger van Soedan (SAF). "De twee leiders hebben in het verleden heel nauw samen gewerkt en waren bij de eerdere genociden betrokken, ze vochten toen samen tegen de rebellen", legt Hoffmann uit. "Later namen ze samen de macht over en gooiden ze dictator Omar al-Bashir, die al 30 jaar zat, eruit." Maar die samenwerking stopt wanneer de RSF 'normale burgers' uit de regering gooit, gaat ze verder. "Ze waren bang dat er te veel transparantie zou komen over wie ze eigenlijk waren en wat voor verantwoordelijkheid ze hadden in de eerdere oorlog." Het leger had zich (deels) ook schuldig gemaakt aan genocidaal geweld, zegt Hoffmann. "Ze willen straffeloos blijven." Gevecht tegen democratisch beleid Ruzie tussen de twee partijen over hoe het nu verder moet, mondde in april 2023 uiteindelijk uit tot het conflict waarbij nu al honderduizenden slachtoffers zijn gevallen. "De twee legers vechten nu tegen elkaar want ze willen de macht over het hele land", legt de conflictonderzoeker uit. "Maar, ze vechten ook tegen de burgers die de revolutie hebben aangestuurd en die voor een democratisch beleid in hun land zijn."