Abu (42) was kindsoldaat in Soedan, een land dat nog altijd in oorlog is: 'Wat ik meemaakte, gebeurt nu opnieuw'

'Niet meer voelen, niet meer denken'

In zijn boek Ooit was ik kindsoldaat beschrijft Abu hoe kinderen tijdens trainingen worden ontmenselijkt. Hoe angst, pijn en hoop worden weggevaagd. "Wij moeten van klei worden, als steen. Niet meer voelen, niet meer denken. Wie niets meer voelt, kan het hier uithouden."

Hij vertelt over het front, over het ruimen van lijken, over de geur die blijft hangen als de dood is geweest. En over het moment waarop hij zich realiseerde dat niemand hem kwam redden. "Elke ochtend dacht ik: vandaag komen ze me halen. Maar ze kwamen niet. En elke avond dat ze niet gekomen waren, hoopte ik dat ze morgen wel zouden komen."

Oorlog blijft dichtbij

Bij het schrijven van zijn boek kwamen zijn nachtmerries weer terug. Abu's verleden laat hem niet meer los. Het heeft hem voor het leven getekend. In Nederland heeft hij ruim 2 jaar trauma-behandeling gehad. "Wie de oorlog heeft meegemaakt, weet dat een oorlog alleen een begin kent. Als het eenmaal je leven raakt, zal het voor altijd bij je blijven."

Zoals bij het verlies van zijn vriend Aiman, die hij in het trainingskamp heeft leren kennen. Abu droomt tijdens het schrijven weer over hem. Aiman hing zichzelf op, hij kon het vechten aan het front niet meer aan. "Toen ik hem daar zag liggen, wilde ik maar één ding, dat hij mij ook mee nam. Om terug te denken aan die tijd vind ik heel moeilijk" beseft Abu.

Huidige oorlog doet pijn

De huidige oorlog in Soedan doet hem erg pijn. "Mijn ouders hebben moeten vluchten. Ze raakten gestresst, werden ziek en zijn allebei vorig jaar overleden. Mijn neef en diens zoon zijn vorige maand in Khartoem door de het rebellenleger RSF vermoord en in brand gestoken."

"Ik heb nachten niet kunnen slapen. Het was alsof ik weer daar was. Alsof het nooit gestopt was." Hij vertrouwt geen van beide strjidende partijen. Zij zijn beide volgens Abu niet goed voor het land en de burgers. "Beide zijn uit op eigen economisch belang, want Soedan is rijk aan grondstoffen."