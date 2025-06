Wat gebeurt er als Rusland een NAVO-land aanvalt? 'Oekraïne is niet het enige doelwit'

In het Nationaal Militair Museum in Soest hangen beelden van de verwoestingen die de Russen aanrichtten in Oekraïne, gemaakt door fotograaf Eddy van Wessel. Admiraal Rob Bauer kijkt er bezorgd naar. "Als de Russen stoppen met vechten, is de oorlog voorbij. Als de Oekraïners stoppen, zijn ze hun land kwijt. Op dit moment is er in mijn ogen niets belangrijker dan zorgen dat Oekraïne de oorlog wint."

'Poetin heeft gelijk gehad'

Bauer was de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten en de afgelopen 4 jaar de hoogste militair bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Op dit moment probeert hij westerse samenlevingen ervan te overtuigen dat ze zich weer moeten voorbereiden op een gewapend conflict. Niet om oorlog te voeren, maar juist om oorlog te voorkomen.

De voormalig opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Europa, generaal Ben Hodges, is het met hem eens. "Nederland heeft al z'n tanks weggedaan na de Koude Oorlog. Het Amerikaanse leger in Europa is teruggegaan van 300.000 troepen naar 30.000. De oorlog in Oekraïne is een direct gevolg van een gebrek aan afschrikking. Poetin bezette de Krim en geloofde dat hij ermee weg kwam. Daar heeft hij gelijk in gehad."