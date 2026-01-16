Wat een explosie of brand kan betekenen voor bewoners en ondernemers: 'Weg van de lange adem'
Terwijl in Utrecht de schade van de explosie in de binnenstad wordt opgenomen, maakt de gebeurtenis ook veel indruk bij bewoners en ondernemers die eerder een vergelijkbare ramp in hun omgeving meemaakten. "Gigantische impact."
De nasleep van een explosie in een woonwijk of binnenstad kan lang duren. Dat weten ook ondernemers in Arnhem, waar in maart 2025 een grote brand uitbrak in de binnenstad. 'Je kunt niks en je mag niks en het is wachten, wachten, wachten', zegt Melchior van Betuw. Hij heeft een zuivelbedrijf en is eigenaar van een pand dat ook getroffen werd tijdens de brand.
'Duurt allemaal langer'
"Het dak is beschadigd en de buitenmuren ook grotendeels. We hebben waterschade, rookschade en alle elektra is doorgebrand. Dus dat is allemaal verwijderd." Hij kan nog altijd zijn pand niet gebruiken.
"We zijn ondernemers en we kunnen zelf snel schakelen. Maar als je met gemeentelijke instanties en verzekeringen te maken krijgt, dan duurt het allemaal wat langer."
Hoop emoties
Ook het vinden van een goede aannemer was een uitdaging. In februari gaat die eindelijk beginnen met de herstelwerkzaamheden, bijna een jaar later. Het nieuws van de explosie in Utrecht haalde meteen een hoop emoties bij Van Betuw naar boven.
"Als je die bewoners op straat ziet op televisie, dan weet je precies wat zij voelen." Hij hoopt dat de opvang net zo goed geregeld is als destijds in Arnhem. "Want dat was allemaal perfect geregeld door de gemeente, daar kon je niks van zeggen."
Brand binnenstad Arnhem
In de nacht van 5 op 6 maart brak er brand uit in de binnenstad van Arnhem. Daarbij ging een heel blok van historische panden met woningen en winkels in vlammen op. Een paar dagen na de brand werden drie verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Deze week werd bekend dat verdachte Koert H. langer blijft vastzitten.
'Lijkt dezelfde film'
Ook voor Esther van Woesik uit Arnhem waren de beelden van de ravage uit Utrecht een déjà vu. "Het gevoel komt weer binnen. Mijn collega's die gelijk appten: heb je het gehoord? Het lijkt wel of we weer in dezelfde film zitten."
Ze is filiaalmanager in de Etos in Arnhem en ook hun winkelpand liep flinke schade op tijdens de brand. "We gingen verbouwen en daar hadden we een poster voor opgehangen in de etalage. De poster zag ik verpulverd op de beelden terug."
Panden helemaal afgebroken
Alleen de buitenmuren stonden nog en de binnenkant moest helemaal gestript worden. Toch kon de winkel na drie maanden weer open. Dat is anders voor de panden naast haar.
"Daar was niks van over. Iedere dag als ik naar mijn winkel ga, zie ik de panden in de steigers staan of helemaal afgebroken." Ze hoefde zelf niet de hele afwikkeling en verbouwing te regelen, dat deed de winkelketen voor haar.
'Weg van de lange adem'
Dat is anders voor ondernemer Van Betuw. "We hebben natuurlijk met diverse instanties te maken. Een gemeentelijke instantie, zoals de Omgevingsdienst.
We hebben een rapport moeten laten maken door een constructeur, waaruit blijkt dat het pand stabiel genoeg is." Vervolgens moet dat weer goedgekeurd worden, asbest verwijderd worden en dus een aannemer betrokken worden, legt hij uit. "Het is een weg van de lange adem."
Gigantische impact
"De kleding van de buurvrouw hing in de boom, zo hard was de klap werd mij verteld", zegt Trudy Mensink uit Utrecht. Ze woont in de Marnixlaan en hoorde van haar buren wat de explosie in 2008 toen in haar buurt teweegbracht.
Het heeft toen een gigantische impact gehad in de omgeving, vertelt een andere bewoonster. Ook bij de explosie van gisteren dacht zij terug aan het incident van 2008. "Toevallig was ik aan het werk en zelfs ons raam ging tekeer bij de explosie van gisteren in het centrum. Ik dacht toen gelijk terug aan onze eigen straat."