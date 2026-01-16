Wat een explosie of brand kan betekenen voor bewoners en ondernemers: 'Weg van de lange adem'

De nasleep van een explosie in een woonwijk of binnenstad kan lang duren. Dat weten ook ondernemers in Arnhem, waar in maart 2025 een grote brand uitbrak in de binnenstad. 'Je kunt niks en je mag niks en het is wachten, wachten, wachten', zegt Melchior van Betuw. Hij heeft een zuivelbedrijf en is eigenaar van een pand dat ook getroffen werd tijdens de brand.

'Duurt allemaal langer'

"Het dak is beschadigd en de buitenmuren ook grotendeels. We hebben waterschade, rookschade en alle elektra is doorgebrand. Dus dat is allemaal verwijderd." Hij kan nog altijd zijn pand niet gebruiken.

"We zijn ondernemers en we kunnen zelf snel schakelen. Maar als je met gemeentelijke instanties en verzekeringen te maken krijgt, dan duurt het allemaal wat langer."

Hoop emoties

Ook het vinden van een goede aannemer was een uitdaging. In februari gaat die eindelijk beginnen met de herstelwerkzaamheden, bijna een jaar later. Het nieuws van de explosie in Utrecht haalde meteen een hoop emoties bij Van Betuw naar boven.

"Als je die bewoners op straat ziet op televisie, dan weet je precies wat zij voelen." Hij hoopt dat de opvang net zo goed geregeld is als destijds in Arnhem. "Want dat was allemaal perfect geregeld door de gemeente, daar kon je niks van zeggen."