Was het een gasexplosie? Oorzaak ontploffing Utrecht roept veel vragen op

Netbeheerder Stedin - verantwoordelijk voor het gasnetwerk in de Utrechtse wijk waar het ongeluk gebeurde - wil niet op het onderzoek vooruitlopen. Maar ook bij Stedin wordt gedacht aan een mogelijk gaslek als oorzaak van de enorme ravage.

6 miljoen huishoudens gebruiken gas

"Gelukkig is een heel grote explosie zeer zeldzaam", zegt een woordvoerder van de beheerder." We hebben in Nederland nog circa 6 miljoen woningen die aardgas gebruiken."

"Bijvoorbeeld voor het verwarmen van de woning en om te koken", gaat hij verder. "Dat gaat heel vaak heel erg goed, we hebben een betrouwbaar netwerk met weinig ongelukken."

Verantwoordelijkheid tot de gasmeter

De verantwoordelijkheid van de netbeheerders gaat tot en met de gasmeter. Daarna is het aan de woningeigenaar: alles wat naar de cv-ketel of het fornuis gaat, is diens verantwoordelijkheid.

En daar gebeuren ook de meeste ongelukken met gas, zo'n 85 procent. Bijvoorbeeld door een slecht onderhouden cv-ketel, door loszittende slangen of tijdens het klussen.