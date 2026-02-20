Wat een Amerikaanse aanval op Iran zou betekenen voor demonstrerende bevolking

De VS - en andere westerse landen - zijn bang dat Iran aan een kernwapen werkt. De Amerikanen eisen daarom al langer dat het land zijn atoomprogramma beperkt. Als Iran niet snel akkoord gaat met een deal, dreigt een Amerikaanse aanval. Volgens Amerikaanse media zou die zelfs dit weekend al kunnen komen.

Ondertussen gaan in Iran de volksprotesten tegen het ayatollah-regime nog altijd door. Maar of een aanval door de VS op Iran hen ook echt zal helpen, dat is nog maar de vraag.