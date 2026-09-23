Wakker Dier-reclame door NS geweigerd op stations, maar rechter draait besluit terug: dat zit zo

Deze keer gaat het om een reclame met daarop een koe, varken en kip, en de vraag: 'Zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten?' Daarmee wil Wakker Dier aandacht vragen voor haar jaarlijkse initiatief 'Eet Geen Dierendag'. De NS weigerde de posters te tonen, omdat het wil dat iedereen zich 'welkom en prettig voelt' op stations.

Daarop stapte Wakker Dier naar de rechter, die de dierenrechtenorganisatie nu dus gelijk heeft gegeven. Dat betekent echter niet dat alle advertenties zomaar getoond kunnen worden in de openbare ruimte. Er zijn namelijk wel degelijk regels en op grond daarvan zijn in het verleden al vaker reclames geweerd.