Waarom er zoveel reclameborden langs de snelweg staan (en waarom dat vaak niet mag)

In veel weilanden langs de snelweg staan niet alleen koeien, maar ook reclameborden voor bedrijven uit de buurt. Toch is het de vraag of dit thuishoort in de openbare ruimte. De lokale politiek in Zwolle wil daarom mogelijk maatregelen nemen.

Een juwelier, een fastfoodketen en een pretpark: wie op de A28 in de buurt van Zwolle rijdt ziet langs de weg verschillende reclames voorbij komen. Volgens de lokale tak van PRO zijn er wel meer dan twintig borden te zien op een klein stukje weg. En dat is volgens de partij echt te veel. Verboden "De reclames horen niet thuis in het buitengebied", zegt raadslid Jolanda de Vries van PRO Zwolle. Ze zegt dat het aantal borden de laatste jaren flink is toegenomen en dat veel mensen zich hieraan ergeren. "Ze vragen aan ons als fractie: kunnen jullie daar niet iets tegen doen?" Ze wijst erop dat het verboden is om de reclameborden te plaatsen. "Dus het is nu aan de gemeente om te zorgen dat iedereen weet dat dat niet mag, en dat daar ook op gehandhaafd wordt", zegt De Vries. "Zelfs als je het vraagt aan andere fracties, zijn mensen verbaasd dat we al regels hebben dat er geen reclame langs de snelweg mag staan." Omdat mensen niet weten dat het verboden is, komen er ook geen meldingen binnen bij de gemeente.

Wat zijn de regels? Dit speelt niet alleen in Zwolle, want in het hele land zijn er reclameborden te zien in weilanden langs de snelweg. Vaak gaat het om grote zuilen of karren met een bord die in een weiland zijn gezet. Maar wat zijn de regels eigenlijk hiervoor? Op grond van Rijkswaterstaat, dus rijkswegen en de bermen ernaast, mag geen reclamebord worden neergezet. Maar voor de weilanden ernaast is meer mogelijk. De gemeenten en provincies mogen beslissen of daar reclame-uitingen toegestaan zijn, zij verlenen namelijk de vergunning. Maar als een reclame wordt toegestaan gelden er wel strenge regels voor. Een bord mag bijvoorbeeld niet knipperen, special effects hebben of te snel van beeld wisselen. Goedkoop "Vanuit het boerenperspectief begrijp ik ook heel goed dat ze zoiets hebben van: 'waarom zou ik dat bord er niet neerzetten?'. Ik heb de ruimte", zegt PRO-raadslid De Vries. En voor adverteerders is het weer een goedkope manier om veel mensen te bereiken. "En dat voorkomt dat zij betaalde advertentieruimte voor buitenreclame moeten kopen op plekken die daarvoor aangewezen zijn." Boer Klomp, die met zijn bedrijf aan de A28 zit, snapt eigenlijk weinig van de ophef. Hij heeft zelf verschillende borden op zijn erf staan, onder andere van McDonalds. "Ik ben gewoon benaderd", zegt hij. Klomp ervaart overlast van de snelweg, dus zou hij er ook zijn voordeel mee mogen doen, zo redeneert hij.