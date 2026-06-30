Frankrijk verbiedt reclames van Shein en Temu: waarom dat in Nederland nog niet kan

Ook hier bestellen miljoenen Nederlanders dagelijks kleding en andere producten via deze webshops. De aankopen worden veelal aangemoedigd door slimme marketing van deze bedrijven, zoals het winnen van gratis producten, toekomstige kortingen en pushberichten. Het weerstaan daarvan is soms moeilijk, weten experts. De vraag is nu dan ook of de overheid, net als in Frankrijk, hier iets in kan betekenen.