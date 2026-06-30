Frankrijk verbiedt reclames van Shein en Temu: waarom dat in Nederland nog niet kan
Bedrijven als Shein, Temu en AliExpress mogen vanaf 1 januari geen reclame meer maken in Frankrijk. Het land wil zo de pakketjes die van buiten de EU komen, en die door de hoeveelheid niet meer door de douane te checken zijn, een halt toeroepen.
Ook hier bestellen miljoenen Nederlanders dagelijks kleding en andere producten via deze webshops. De aankopen worden veelal aangemoedigd door slimme marketing van deze bedrijven, zoals het winnen van gratis producten, toekomstige kortingen en pushberichten. Het weerstaan daarvan is soms moeilijk, weten experts. De vraag is nu dan ook of de overheid, net als in Frankrijk, hier iets in kan betekenen.