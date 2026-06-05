Tabaksfabrikant stuurt rokers aan om tegen strenge regels in te gaan: mag dat eigenlijk? 'Het is misleidend'

Volgens artsen leidt dit ertoe dat gewone mensen worden ingezet als lobbyist voor de tabaksindustrie. De vraag is nu dan ook of een tabaksfabrikant dit mag doen. "Wij zijn boos over het feit dat het misleidend is", zegt longpatholoog Danielle Cohen. "Het beïnvloedt de wetgeving zonder dat burgers zich daar echt goed bewust van zijn."