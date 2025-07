In Parijs wordt komende week tijdens een bijeenkomst van UNESCO opnieuw gesproken over de Waddenzee. Doet Nederland genoeg om het werelderfgoed te beschermen? "Dat wat de Waddenzee zo uniek maakt, is er steeds minder."

Het is de derde keer dat de Waddenzee op de agenda staat bij UNESCO, een agentschap van de Verenigde Naties dat zich inzet voor internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. "De zorgen die we hebben zijn niet meteen weggenomen", legt Marielies Schelhaas van de Nederlandse Unesco Commissie uit. Bewaren en bewaken "Wat er op dit moment in de Waddenzee aan de gang is, is dat er ontzettend veel activiteit plaatsvindt", gaat Schelhaas verder. "Er is visserij, er zijn mijnbouwplannen, zoutwinning, kabels over de bodem, toerisme. Er gebeurt van alles." En daar maakt UNESCO zich dus zorgen over, weet zij vanuit haar functie. "Want uiteindelijk gaat het ons om het bewaren en bewaken van de natuurwaarden van de Waddenzee."

Waddenzee al 16 jaar werelderfgoed, maar doet Nederland genoeg om deze status te behouden? 'Het verlies zou een zonde zijn'

Schandalig Maar Schelhaas is niet de enige. Ook Frank Petersen van de Waddenvereniging is bezorgd over de staat van het natuurgebied. "Er zijn minder vogels, minder kleine vissoorten, er worden steeds minder zeehonden geboren. Met andere woorden, dat wat de Waddenzee zo uniek maakt, is er steeds minder en je moet er dus ook steeds beter voor zorgen." Dat Nederland nu een derde waarschuwing heeft gekregen, vindt Petersen schandalig. "Na de eerste twee waarschuwingen heeft Nederland niks concreets gedaan. We zijn dus niet in staat gebleken om dat 16-jarige werelderfgoed te beschermen en te behouden."