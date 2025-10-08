Waarom zorgkosten in Nederland blijven stijgen: 'We moeten betere keuzes maken'
Volgens het CBS hebben we in 2024 bijna 9 procent meer uitgegeven aan zorg dan het jaar ervoor. Het gaat om zo'n 155 miljard euro, of ook wel 8.500 euro per Nederlander. En tot nu toe lijkt het erop dat die kosten zullen blijven stijgen.
Het gaat niet alleen om kosten voor gezondheidszorg, maar ook om welzijnskosten. Daaronder vallen jeugdzorg, asielopvang en kinderopvang. Die kosten stijgen snel. Volgens hoogleraar betaalbare zorg, Patrick Jurissen, is er nog veel winst te behalen als het gaat om de keuzes die we maken als het om zorg gaat.