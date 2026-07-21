Waarom wolf vaak veel schapen tegelijk doodt, maar ze niet opeet

De wolf is inmiddels niet meer weg te denken uit zowel de natuur als het nieuws. Geregeld vallen agressieve wolven kuddes schapen aan, met veel leed als gevolg. En dan worden de schapen die sterven ook nog lang niet allemaal opgegeten.
Het is een bekend beeld in het nieuws: velden vol schapen die wel doodgebeten maar niet aangevreten zijn. Het wekt de vraag op waarom de wolf dit doet. Die heeft namelijk geen heel veld nodig om te voeden. Volgens wolvenexpert Glenn Lelieveld van de Zoogdierbescherming is dit instinctief gedrag en kan de wolf er eigenlijk niks aan doen.
Komt in natuur niet voor
De wolf is niet het enige dier dat meer doodt dan het op kan eten. "We zien het ook met kippen als een steenmarter of een vos in zo'n kippenhok komt. Die doodt alles", begint Lelieveld. "Zo'n dier heeft daar natuurlijk niks aan. Maar in de natuur komt dit niet voor."
Hij legt uit: "Als een kudde edelherten wordt aangevallen door een wolf, dan gaat de rest echt wel een kilometer verderop staan. Die gaan niet op korte afstand gaan staan kijken hoe een wolf lekker zit te eten van een soortgenoot. En dat is eigenlijk wat er wel gebeurt in zo'n schapenweide."
Overprikkelde wolf
Doordat een wolf, zelfs na een succesvolle jacht, in de schapenweide steeds weer oog-in-oog komt met een prooidier, wordt hij afgeleid en wordt zijn jachtinstinct opnieuw op gang gebracht. "Het is echt instinctief", legt de wolvenexpert uit.
Er zijn zelfs aanvallen geweest waarbij één wolf meer dan veertig schapen heeft aangevallen. Die was gewoon bek af voordat hij aan zijn maaltijd kon beginnen.wolvenexpert Glenn Lelieveld
"Er zijn zelfs aanvallen geweest waarbij één wolf meer dan veertig schapen heeft aangevallen", weet hij. "Die was gewoon bek af voordat hij aan zijn maaltijd kon beginnen." Daardoor blijven er dus veel doden schapen liggen. De wolf wordt overprikkeld.
Vergelijkbaar met hond
Lelieveld vergelijkt het met zijn eigen hond. "Als ik een stok vastheb en gooi, en ik pak daarna een andere stok, dan is die nieuwe stok opeens superinteressant voor mijn hond."
De hond denkt dan niet meer aan de eerste stok. Met de wolf en schapen is het precies hetzelfde. "Terwijl: zo'n wolf die heeft zijn buit al, die zou gewoon moeten beginnen met zijn maaltijd."
Organiseren
Om deze slachtpartijen te voorkomen, moeten we volgens Lelieveld vooral nadenken over hoe we onze schapen houden in plaats van de wolf bestrijden. "Eigenlijk leven die schapen in een voor de natuur onnatuurlijke situatie: veel op een klein oppervlak", legt hij uit. "Dus hoe zorgen we er als maatschappij echt voor dat die wolf niet bij kan komen? Dat lijkt me veel belangrijker."
"Elke kleuter kan je vertellen dat een wolf schapen kan aanvallen", gaat hij verder. "We weten ook hoe je het moet voorkomen, alleen moeten we als maatschappij wel solidair zijn met de dierenhouders om dit goed te organiseren. Ik heb nog niet het gevoel dat we dat goed op orde hebben."