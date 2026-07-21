Waarom wolf vaak veel schapen tegelijk doodt, maar ze niet opeet

Het is een bekend beeld in het nieuws: velden vol schapen die wel doodgebeten maar niet aangevreten zijn. Het wekt de vraag op waarom de wolf dit doet. Die heeft namelijk geen heel veld nodig om te voeden. Volgens wolvenexpert Glenn Lelieveld van de Zoogdierbescherming is dit instinctief gedrag en kan de wolf er eigenlijk niks aan doen.

Komt in natuur niet voor

De wolf is niet het enige dier dat meer doodt dan het op kan eten. "We zien het ook met kippen als een steenmarter of een vos in zo'n kippenhok komt. Die doodt alles", begint Lelieveld. "Zo'n dier heeft daar natuurlijk niks aan. Maar in de natuur komt dit niet voor."

Hij legt uit: "Als een kudde edelherten wordt aangevallen door een wolf, dan gaat de rest echt wel een kilometer verderop staan. Die gaan niet op korte afstand gaan staan kijken hoe een wolf lekker zit te eten van een soortgenoot. En dat is eigenlijk wat er wel gebeurt in zo'n schapenweide."