In Nunspeet reed gisteren een 56-jarige vrouw met haar auto in op een groep mensen. Velen hebben het ongeluk zien gebeuren. Welke hulp is er beschikbaar voor mensen die zoiets heftigs meemaken? "Erkenning is de eerste stap naar herstel."

Waarom samen praten over een drama als in Nunspeet belangrijk is: 'Herkenning zorgt voor erkenning én herstel'

Een auto reed afgelopen weekend in Nunspeet in op een groep mensen

De schok in Nunspeet is groot na de aanrijding tijdens de lichtjesparade van afgelopen avond. Een 56-jarige vrouw uit het dorp reed in op het publiek, waarbij de bestuurster zelf en negen toeschouwers gewond raakten, van wie drie ernstig. Volgens burgemeester Céline Blom is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een noodlottig ongeval, nadat de bestuurster onwel werd. Enorme impact De impact op het dorp is in ieder geval enorm, mede doordat veel mensen, inclusief gezinnen met jonge kinderen, getuige waren van het incident. Hulpdiensten rukten massaal uit en er landden meerdere traumahelikopters. Maar zodra de zwaailichten verdwijnen, begint voor ooggetuigen en slachtoffers het proces van verwerking. Direct na een melding van een dergelijk incident met veel slachtoffers en getuigen, wordt er opgeschaald naar een grootschalige opvang. De gemeente en de GGD nemen hierin het voortouw en organiseren een opvanglocatie, waarbij Slachtofferhulp Nederland meestal wordt ingeschakeld voor ondersteuning.

Adrenaline-shot Volgens Roy Heerkens van Slachtofferhulp is wat de getuigen ervaren heftig. "Mensen stonden gewoon te kijken naar een ontspannen evenement, en opeens rijdt er een auto het publiek in. Dat komt zo hard binnen, wij noemen dat echt een ingrijpende gebeurtenis." Lichamelijk gebeurt er op zo'n moment veel, legt Heerkens uit. "Mensen krijgen een enorm adrenaline-shot door de onveilige situatie. Die adrenaline zorgt voor drie automatische reacties: vechten, vluchten of bevriezen. Voor normale mensen is dit een automatische lichamelijke reactie waar ze geen controle over hebben." Erkenning draagt bij aan herstel In Nunspeet zijn direct na het ongeluk dertig mensen opgevangen en begeleid door Slachtofferhulp. Ook de lokale voetbalvereniging VV Hulshorst opende de deuren voor betrokkenen met de boodschap: "Niemand hoeft hier alleen doorheen te gaan." Volgens Heerkens is zo'n groepsopvang cruciaal. "Het met elkaar in gesprek gaan, helpt enorm," zegt hij. "Mensen hebben een soortgelijke ervaring en dat zorgt voor herkenning. Die herkenning zorgt weer voor erkenning: we hebben iets heftigs meegemaakt. Dat draagt bij aan het herstel."

Stressklachten Slachtofferhulp legt tijdens zulke bijeenkomsten uit dat stressklachten de komende dagen heel normaal zijn. "Denk aan slecht slapen, herbelevingen, verminderde eetlust of schrikachtig zijn als er een deur dichtvalt. Het zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis." Onder de aanwezigen bij de lichtjesparade waren ook veel kinderen, waarvan een aantal al directe begeleiding heeft gekregen. Voor hen werkt de verwerking net even anders dan voor volwassenen.