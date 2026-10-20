Waarom reizen met NS opnieuw duurder wordt

Inflatie speelt een grote rol bij de prijsstijging van in totaal 5 procent, net als de gestegen kosten voor personeel. 44 procent van een treinkaartje wordt komend jaar gebruikt om onder andere de conducteur en de machinist te betalen. En ook energie is duurder geworden, de stroom moet ook worden betaald. En dat bonnetje komt dus bij de reiziger.

Duurder, maar ook beter?

Dat reizen met de trein duurder wordt, is niets nieuws. Het gebeurt eigenlijk ieder jaar. Tegelijkertijd wil de overheid wel dat mensen meer met de trein rijden.

Of de kwaliteit van NS omhooggaat met deze prijsstijging, dat denkt reizigersvereniging Rover niet. "Op het moment dat je minder mensen in het openbaar vervoer houdt en heb je dus een lager reizigersaantal, waardoor de omzet ook lager is en de kwaliteit van de reis uiteindelijk ook lager wordt."