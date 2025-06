Jongeren zijn bang dat treinreis te duur wordt, nu goedkope dagkaart wordt afgeschaft: 'Middelvinger naar ons'

Een van die jongeren is de 17-jarige Isabel Verwaal uit het Gelderse Overasselt. Voor haar vooropleiding dans pakt ze iedere week in de daluren de trein van Nijmegen naar Tilburg, en weer terug. Nu kost haar dat dus 8,50 euro, maar vanaf deze week is ze 17,88 euro kwijt aan een retourtje. En dat is voor een scholier een groot verschil, schrijft ze in een lezersbrief in de Volkskrant. 3 uur werken Isabel zegt dat het voor haar straks 'dus al ruim 3 uur werken voor één treinreisje' is. En dat klopt: voor 17-jarigen is het minimumjeugdloon vanaf 1 juli - morgen dus - 5,69 euro per uur. Andere opties hebben haar leeftijdsgenoten niet, benadruk de brievenschrijver: "Alleen autorijden onder de 18 mag namelijk nog niet." Ook voorzitter Casper Cornelisse van vakbond CNV Jongeren is bang dat reizen voor jongeren een stuk moeilijker wordt als de speciale jongerenkaart wordt afgeschaft. "Zolang jongeren geen goed inkomen hebben moeten ze het juist hebben van tussenoplossingen als de Jongerendagkaart. Dit is een middelvinger richting jongeren."

Niet genoeg verdienen Terwijl op reis kunnen gaan belangrijk is op die leeftijd, vindt hij. "Als je 16 of 17 bent, kom je aan het einde van je kindertijd. Dan ben je nog niet volledig volwassen, maar leid je wel een zelfstandiger leven. Dan wil je de kans krijgen om zelfvoorzienend te zijn", legt Cornelisse uit. Dat hoort de vakbondsleider ook van jonge leden van CNV. "Het is gewoon belangrijk dat jongeren hun leven kunnen betalen", gaat hij verder. "Op dit moment verdien je best weinig als je een baantje hebt." Veel jongeren verdienen rond het minimumjeugdloon, wat begint met 4,32 euro per uur voor 15-jarigen en oploopt naar 5,69 euro per uur op 17-jarige leeftijd. Cornelisse: "Maar daar kun je je leven niet van betalen."

Info Wat je als jongere vanaf morgen moet betalen Jongeren betalen nu nog 8,50 euro en kunnen dan een hele dag reizen in de daluren. Een paar voorbeelden van wat zij straks met 40 procent korting moeten betalen, in de tweede klas: Retour Nijmegen-Tilburg: 17,88 euro

Retour Eindhoven-Maastricht: 25,22 euro

Retour Den Haag-Den Helder: 29,04 euro

Retour Rotterdam-Zwolle: 31,68 euro

Retour Amsterdam-Groningen: 37,44 euro

'Te populair geworden' Waarom stoppen de spoorwegen eigenlijk met de dagkaart voor jongeren? Het ticket, waarmee tieners tussen de 12 en 18 jaar buiten de spits voor een vaste prijs kunnen reizen, werd in 2020 geïntroduceerd en is in korte tijd enorm populair geworden, vertelt NS-woordvoerder Anita Middelkoop. "En daarmee kost die nu veel meer dan we oorspronkelijk hadden beoogd." Hoeveel jongeren er precies gebruik van maken kan ze niet zeggen, maar het gaat volgens haar in ieder geval om honderdduizenden. En daar hangt een prijskaartje aan: vorig jaar liep de NS zo'n 26 miljoen euro aan inkomsten mis omdat het ticket onder de kostprijs wordt aangeboden, vertelt de woordvoerder. "Je zou kunnen zeggen dat 'ie ten onder is gegaan aan z'n eigen succes."

Vrienden opzoeken Kortom, de jongerendagkaart werd te duur voor NS. Maar daar hebben veel jongeren geen boodschap aan. Zoals de 17-jarige Luka Maas, die een petitie startte om het kaartje te behouden. "Ik zag het nieuwsbericht dat de NS de Jongerendagkaart wil afschaffen en ik was in shock." Zelf reist Luka, die in een dorp in de buurt van Eindhoven woont, drie of vier keer per maand per trein met de speciale dagkaart. "Op het platteland is niet veel te doen. Als ik iets leuks wil doen, zoals een concert bezoeken, vrienden in de Randstad opzoeken of naar een pretpark gaan, dan heb ik echt een dagkaart nodig", vertelt hij. Al 50.000 keer ondertekend Ook in zijn vriendengroep maakte het nieuws veel los, merkte Luka. "Ik wilde daar iets mee, maar een mail of telefoontje naar de klantenservice voelde te klein." Daarom besloot de tiener het grootser aan te pakken en een petitie te starten, die inmiddels meer dan 50.000 keer is ondertekend. "Ik heb in elk geval een signaal afgegeven en dat heeft de NS ook gezien. Daar ben ik blij mee." Dat jongeren hun onvrede laten horen, begrijpt NS-woordvoerder Middelkoop. "Maar deze keuze wil niet zeggen dat we geen kortingen meer willen aanbieden aan jongeren." Tieners kunnen vanaf morgen een gratis voordeelkaart voor daluren - die normaal 5,95 euro per maand kost - aanvragen. "We hopen dat we in elk geval een deel van de jongeren daarmee helpen."