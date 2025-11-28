Waarom president Donald Trump zich bemoeit met het migratiebeleid van Europa

Krijgen landen in Europa net zo'n streng migratiebeleid als de VS? Als het aan president Donald Trump ligt wel. De VS-minister van Buitenlandse Zaken Rubio roept Amerikaanse ambassadeurs op om hun gastlanden onder druk te zetten voor een strenger beleid.

Dat meldde The New York Times eerder deze week op basis van een document dat naar Amerikaanse ambassades en consulaten is gestuurd. Toegestaan Minister Rubio heeft Amerikaanse diplomaten in Europa, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland daarin opgedragen hun gastlanden onder druk te zetten om immigratie grotendeels te beperken. En dat is gewoon toegestaan, vertelt jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. "Amerika mag zich met Europees beleid bemoeien als het voorlopig maar bij woorden blijft." 'Europa doet het andersom ook' Sterker nog, Europese landen doen hetzelfde. "Ik denk dat wij ook in de spiegel moeten kijken, omdat we in Europa vaak genoeg ook andere landen onder druk zetten om bepaald beleid te voeren, denk met name aan bijvoorbeeld internationale rechten, mensenrechten." "In dit geval is het misschien een immigratiebeleid dat velen van ons niet bevalt", gaat hij verder, "maar ja, op zich kan Amerika proberen ons in Europa te overtuigen dat wij ook zo'n heel streng immigratiebeleid moeten voeren, nog strenger dan we nu al hebben, en dat vergelijkbaar is met Amerika."

Beschieting National Guard Directe aanleiding voor president Trump om deze druk op dit moment uit te oefenen, zijn de twee leden van de National Guard die vermoedelijk door een Afghaanse staatsburger zijn neergeschoten. Eén van hen is ondertussen overleden. Trump heeft om deze reden al bekend gemaakt dat hij het immigratiebeleid van de Verenigde Staten - dat sinds het begin van het tweede termijn van Trump een stuk strenger is geworden, met onder andere massa-arresten en massadeportaties - nog strenger wil maken. "Dit incident is een soort bevestiging of soort rechtvaardiging van het beleid van afgelopen maanden en de strengheid van dat beleid", ziet Manusama. "Never waste a good crisis, is het devies." Plannen worden al besproken Dat Trump nu ook in Europa en andere westerse delen van de wereld zijn strenge beleid terug wil zien, zoals de New York Times onthulde, is voor Manusama geen verrassing. "Er zijn al veel eerder berichten geweest dat er echt contacten zijn tussen de Amerikaanse regering en Amerikaanse geestverwanten (mensen die hetzelfde denken over iets, red.) in Europa." "Er is al een netwerk gaande van mensen die een soortgelijk beleid dat de huidige Amerikaanse regering voert eigenlijk ook in Europa wil voeren. Er zijn besprekingen over, liggen plannen voor klaar", weet Manusama, "waaronder de ondermijning van de Europese Unie. Dus in die zin is het niet verbazingwekkend." Volgens hem heeft Amerika het contact met geestverwanten ook 'nooit onder stoelen of banken gestoken'.

'Bescherming cultuur' Waarom de Amerikaanse president in onder andere Europa hetzelfde soort beleid wil, is ook makkelijk te verklaren, volgens de Amerika-kenner. "De druk op Europa door de Amerikaanse regering wordt eigenlijk geïnformeerd door dezelfde ideologie die men in Europa ook weleens heeft." Hij legt uit: "Het gaat om de bescherming van een bepaalde cultuur. Door druk uit te oefenen op de Europese regeringen probeert men eenzelfde soort immigratiebeleid als in Amerika te bewerkstelligen en daarmee ook dat hogere doel van die cultuurbescherming te bevorderen." Kloof tussen Amerika en Europa "Amerika is natuurlijk nog altijd de supermacht in de wereld", gaat Manusama verder. Daarmee bedoelt de Amerika-kenner dat het niet per se iets nieuws is wat we nu zien. "Amerika probeert het eigen gewicht nog steeds in de rondte te gooien om bepaalde doelen te bereiken en die doelen, zoals het bewaken van die bepaalde westerse cultuur, die staan soms haaks op de waarden die we misschien in Europa inmiddels hebben. Het gaat er meer om dat er een kloof is tussen de inhoud van het wensenlijstje van Amerika en het wensenlijstje in Europa."