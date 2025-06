Hoe Trump met de inzet van de National Guard zijn macht steeds verder uitbreidt

Inzet National Guard werkt 'opruiend'

"Normaal gesproken verzoekt een gouverneur om de inzet van de National Guard," legt Amerika-deskundige Kirsten Verdel uit: "Bij bosbranden, orkanen, rellen of andere crisissituaties. In dit geval hebben de gouverneur van Californië en de lokale politie gezegd: 'we hebben de situatie onder controle, en als de National Guard nu komt, werkt dat juist opruiend'. Maar Trump negeert dat."

Trump zelf noemt de protesten in Californië 'rebellie tegen de Amerikaanse regering'. Verdel weerlegt dat: "Het is niet goed dat er auto's in brand staan, maar dit soort opstootjes vallen gewoon onder stedelijke onrust. Vergelijk het met de coronarellen in Rotterdam destijds: daar werd het leger ook niet ingezet. De politie en ME konden dat aan, en dat geldt hier ook."