Brokkelt de democratie in Nederland langzaam af? Jullie vragen over autocratie beantwoord

We vroegen het aan Alette Smeulers, hoogleraar internationale misdrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen en Joep van Lit, promovendus weerbare democratie aan de Radboud Universiteit.

1. Wat is het verschil tussen een autocratie en een dictatuur?

Volgens Van Lit zijn verkiezingen de basis van een democratie: "In een democratie zijn er verkiezingen die vrij en eerlijk zijn. Je stemt op de partij of persoon die je wil en jouw stem telt mee." Maar een democratie is meer dan alleen verkiezingen. In een liberale democratie, zoals in Nederland, zijn er ook onafhankelijke rechters, demonstratierecht en macht en tegenmacht.

Dat staat tegenover een autocratie, waar verkiezingen ontbreken of niet eerlijk verlopen. Van Lit maakt hier onderscheid tussen twee vormen van autocratie. "Soms staat er maar één partij op het stembiljet en hebben kiezers dus feitelijk geen keuze of worden de verkiezingen gemanipuleerd, dat is een electorale autocratie." In een gesloten autocratie zijn er helemaal geen verkiezingen. "Dan is het een volledig niet-democratisch bestuur en dat lijkt sterk op een dictatuur."

"In een dictatuur wordt geregeerd met terreur", zegt Van Lit. Smeulers vult aan: "Autocratie is vooral een alleenheerser die alle macht naar zich toe trekt. Dat wordt over het algemeen ook bij een dictatuur zo gezien, maar een dictatuur zou ook een groepje kunnen zijn, dus bijvoorbeeld een militaire dictatuur waar drie generaals de macht naar zich toe hebben getrokken."

2. Welke vrijheden of rechten worden meestal als eerst beperkt in een autocratie?

Een autocratie kan op twee manieren ontstaan, legt Van Lit uit. Soms grijpt een groep met geweld de macht, bijvoorbeeld via een coup. "Van de een op de andere dag ben je geen democratie meer." Vaker gaat het stap voor stap. "Sinds ongeveer het jaar 2000 zien we veel vaker dat 'democratische erosie' geleidelijk gebeurt door democratische leiders, zoals Viktor Orbán in Hongarije. Hij is gekozen met een meerderheid, maar gebruikt de macht om de democratie van binnenuit te ondermijnen."

Smeulers benadrukt dat in een democratie juist tegenkrachten bestaan: onafhankelijke rechters, een parlement dat wetten kan tegenhouden en een vrije pers. "Bij een autocratie proberen de leiders dat juist te voorkomen. Geen onafhankelijke rechters meer, geen onafhankelijke pers meer, een soort nepparlement. En er is geen moment waarop het volk een andere leider kan kiezen."

Volgens Van Lit beginnen autocraten meestal niet met het afschaffen van verkiezingen. "Dat is namelijk veel te opvallend. Ze beginnen in plaats daarvan aan de randen van de democratie te sleutelen. Een kleine beperking op vrijheid van demonstratie, minder ruimte voor oppositie en minder macht voor rechters." Zulke maatregelen worden vaak verdedigd met het argument dat er een crisis is, dat het bestuur efficiënter moet of dat er sprake is van buitenlandse inmenging.

Pas later komt verkiezingsfraude in beeld, wanneer de macht al stevig is - en protest moeilijker. "Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat iedereen in een democratie wil leven", zegt Van Lit. "Dus als je te duidelijk aan die democratie gaat sleutelen, dan komen mensen in opstand. Maar als je het aan de marge doet en het verstopt achter 'legitieme' redenen, dan valt het minder op en accepteren mensen het sneller."

3. Welke gevolgen heeft een autocratie voor minderheden en voor de verdeling van macht en welvaart?

Minderheden worden vaak als zondebok aangewezen in een autocratie, zegt Van Lit. "Vaak zijn het seksuele minderheden of minder gerepresenteerde groepen, zoals vrouwen of mensen met een migratieachtergrond. In Hongarije was dat de LHBTIQ+ gemeenschap."

Bij de verdeling van macht en welvaart pakt democratie volgens onderzoek beter uit: meer gelijkheid, lagere kindersterfte en een hoger opleidingsniveau, zegt Van Lit.