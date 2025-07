Waarom overheid 270 miljoen staatssteun geeft aan marinetak van 'omstreden' scheepsbouwer Damen: 'Geen andere keuze'

Nadat de Eerste Kamer gisteren instemde met staatssteun voor Damen Naval, de marinetak van schepenbouwer Damen, stemde vandaag ook de Tweede Kamer ermee in. En dat is opvallend, volgens sanctierechtadvocaat Yvo Amar. "Toen ik hoorde dat Damen mogelijk steun zou krijgen, fronsten mijn wenkbrauwen wel een beetje."

Financiële problemen

De schepenbouwer heeft het financieel gezien moeilijk. Er is vertraging in de bouw van zes Duitse fregatten, waardoor een tussentijdse deadline niet wordt gehaald. Het gevolg is dat er voor de schepen tijdelijk niet wordt betaald. Iets wat de bouwer van defensieschepen meteen voelt, weet Amar. "Het is zo'n grote order dat ze daardoor blijkbaar meteen in de financiële problemen komen."

Om te zorgen dat het bedrijf niet nog verder in de problemen komt, schiet de overheid nu dus te hulp. En dat is opvallend. Op dit moment wordt een andere tak van het bedrijf, Damen Shipyards - die vissersschepen maakt - strafrechtelijk vervolgd, omdat er verdenkingen zijn van omkoping, witwassen, het vervalsen van documenten en het overtreden van sancties tegen Rusland.

'Genoodzaakt om te steunen'

Toch is de advocaat niet helemaal verbaasd dat de staatssteun er komt. "Damen is niet oncontroversieel. Ze hebben weleens eerder strafrechtelijke onderzoeken aan hun broek gehad", vertelt hij. "Tegelijkertijd zijn we ook afhankelijk van Damen. Het is een belangrijke scheepsbouwer in Nederland, en de belangrijkste als het gaat om oorlogsschepen. Dus we kunnen eigenlijk niet om ze heen."

Hij denkt dat dit de belangrijkste reden is dat de overheid heeft besloten het bedrijf staatssteun te geven. "Het kabinet heeft eigenlijk geen andere keuze dan ze te steunen. Ook omdat we zelf grote orders bij ze hebben lopen. En kunnen we er dus niet omheen. Dan ben je genoodzaakt ze te steunen in dit geval."