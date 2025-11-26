Waarom Nederland miljarden extra steekt in bestrijding drones, volgens defensiespecialist: 'Moeten nú iets doen'

Staatssecretaris over het bestrijden van drones

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman noemt de recente waarnemingen van 'kleine en goedkope drones' boven de vliegvelden in Nederland 'zeer zorgelijke ontwikkelingen'. Boven de vliegbases in Eindhoven en Volkel zijn volgens hem zelfs conventionele en elektronische wapens ingezet. Het zou kunnen gaan om zogenoemde 'jammers', die het signaal van drones verstoren.

Sinds september zijn er boven Europa al 33 incidenten met drones gemeld. In verschillende landen kwam de burgerluchtvaart daardoor korte tijd stil te liggen. Drones worden technologisch steeds beter en ze worden massaal ingezet in de oorlog in Oekraïne.

Die oorlog toont volgens de staatssecretaris het groeiende belang van het gebruik van drones en anti-dronewapens. "Onze defensieplannen zitten al vol met drones en counter-drone-programma's. We zien nu alleen ook wel dat we daar een significante schep bovenop moeten doen."

Het demissionaire kabinet wil daarom dus maximaal 2,5 miljard euro uittrekken voor de versterking van de bescherming tegen drones. Daarvan gaat het onder meer om het aanschaffen van radars en speciale pantservoertuigen. Volgens Tuinman 'bedoeld voor de bescherming van het nationale grondgebied en kritieke infrastructuur in het bijzonder'.

Over de incidenten boven Nederland wil Tuinman 'om operationele en veiligheidsredenen' niet al te veel kwijt, maar hij wil wel duidelijk maken dat er daadwerkelijk drones boven Nederland zijn gesignaleerd. "Onze eigen mensen van de Koninklijke Marechaussee zijn ze achterna gegaan."