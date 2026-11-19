De Friese student Jesse (21) is een van de studenten die morgen de klas uitloopt om te demonstreren. Hij zag het protest voorbijkomen op sociale media. "Ik werd geïnspireerd omdat ze het ook lokaal gingen doen, dat vond ik wel vet. Dus was ik in Leeuwarden bij de organisatie gekomen."

Miljarden naar wapens

De landelijke actie is een initiatief van de jongerenbeweging 'Stop de Oorlogskoorts', die gedragen wordt door de organisaties FNV Young & United, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en De Nieuwe Vredesbeweging. In 16 plaatsen in Nederland werken al wekenlang groepen jongeren aan de mobilisatie van hun klas- en studiegenoten.

De jongerenactie heeft drie eisen: "Geen enkele vorm van dienstplicht, tweede is geen militairen op school, en de derde is dat er meer wordt geïnvesteerd in onze toekomst, omdat we gewoon zien dat jongeren het financieel steeds slechter hebben. We kunnen geen huis vinden en daar wordt echt helemaal niks aan gedaan. En ondertussen gaan er wel miljarden naar wapens", zegt Neele Boelens, voorzitter van FNV Young & United.

Vrije keuze

"Ik vind het gewoon doodzonde", zegt Jesse over de zogenoemde selectieve opkomstplicht waar Defensie op dit moment aan werkt. Hij doelt hierbij op een plan van staatssecretaris Boswijk waarbij dienstplichtigen worden opgeroepen als Defensie dat nodig acht.

"De waanzin die het kabinet heeft om verder te militariseren, om dienstplicht in te voeren. Eigenlijk een beetje de toekomst van jongeren in Nederland proberen kapot maken." Het moet volgens hem een vrije keuze zijn om het leger in te gaan.