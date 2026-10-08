TikTok verboden voor overheid, maar Defensie wil er tóch op: dit is waarom

"De Nederlandse overheid heeft besloten dat je niet op TikTok moet zitten omdat het een platform is dat in handen is van de Chinese overheid", zegt Claes de Vreese, hoogleraar in Politieke Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Tegelijk ziet het ministerie van Defensie dat er veel desinformatie rondgaat op de platformen én dat veel jonge mensen erop zitten.

Noodzakelijk

Met 'gerichte mediacampagnes' wil het ministerie nu desinformatie tegengaan en tegelijk jongeren werven voor Defensie. Het is een moeilijk vraagstuk, want de overheid heeft zelf besloten dat het platform verboden terrein is. "Je kan ook inbrengen dat de situatie nu echt wel anders is dan toen die richtlijnen besproken en besloten werden", zegt De Vreese. "De geopolitiek is snel veranderd."

Ook is het dé plek geworden waar jongeren hun informatie vandaan halen, dus is het volgens De Vreese misschien wel noodzakelijk om ook daarop te zitten als overheidsinstelling. "Maar dan moet je wel er heel goed ervoor zorgen dat je weet hoe je hiermee omgaat", zegt hij. Het belangrijkste is volgens hem dat je geen onnodige risico's neemt, bijvoorbeeld door telefoons te gebruiken die ook verbonden zijn met gevoelige overheidsinformatie.