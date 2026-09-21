Minder stress en meer energie: zo kun je je schermtijd verminderen

"Ik ben echt wel verslaafd aan mijn telefoon. Gemiddeld is mijn schermtijd 6,5 uur per dag", vertelt de 29-jarige Manon. "Ik voel me erg opgejaagd als ik er veel op zit." Ze heeft last van haar telefoongebruik, toch vindt ze het lastig om te minderen.

Makkelijke uitweg

Ze ervaart de online wereld die ze via haar telefoon kan betreden als een makkelijke uitweg van het normale bestaan. "De eerste tien minuten geeft het je een lekker gevoel, maar daarna niet meer. Dan kom ik in een rabbit hole." En voor ze het weet is ze weer een uur verder. "Dingen zoals koken, schoonmaken en zelfs opstaan stel ik erdoor uit. Het is gewoon tijdverspilling."

Wegleggen klinkt misschien als een kwestie van gewoon doen, maar dat is erg lastig door slimme algoritmes op sociale mediaplatforms die je continu voeden met content die bij jou past, vertelt hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stigchel. "Je hebt de verwachting dat er iets leuks gaat komen, maar dat is vaak niet zo. Toch denk je 'misschien is het volgende filmpje wel leuk', dan wordt stoppen heel moeilijk als er steeds een nieuw filmpje komt."

Mentaal vermoeid

Dat eindeloos scrollen heeft nadelen voor je mentale welzijn: "Als je veel online zit, dan overvraag je je brein", zegt Van der Stigchel. "Je wordt er mentaal vermoeid door, concentreren is lastig en je kan moeilijk stoppen." Doordat je veel korte filmpjes in korte tijd kijkt, krijg je weinig rust. "Je moet veel ingewikkeldere informatie verwerken, omdat het continu nieuw is."

"En elke keer besluit je of je door kijkt, dat heeft in ieder geval een tijdelijk effect op je concentratievermogen", gaat hij verder. Doordat sociale media zijn gemaakt om je aandacht volledig op te slokken, kan het ervoor zorgen dat je slechter slaapt en minder goed emoties kan verwerken.