Waarom je beter eerst kunt nadenken dan impulsief te reageren

Maar volgens Van der Plas was het kwaad al geschied: "Het was de primaire reactie van Klijnsma, en als dit je primaire reactie is, dan is dat wat je écht denkt." Maar volgens experts ligt het iets genuanceerder dan dat.

Dat viel niet bepaald in goede aarde bij BBB-leider Caroline van der Plas. In een persbericht namens haar partij noemt ze Klijnsma's uitspraak 'ongehoord'. Die bood vervolgens haar excuses aan.

Ingegeven door impuls

Volgens hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Roos Vonk is onze eerste primaire reactie vaak ingegeven door een impuls. "En die impulsen komen vaak boven omdat ze functioneel zijn, of in elk geval waren. In de loop van de evolutie waren ze van overlevingswaarde."

"Als je iets hoort ritselen in de struiken, dan spring je opzij, want dat kan eng zijn", gaat Vonk verder. "Het kan dan beter zijn om het eerst te onderzoeken, omdat de gevolgen van negatieve gebeurtenissen onomkeerbaar kunnen zijn. Die primaire impulsen staan in dienst van overleving. Zo zijn ze gegroeid. Ze worden gestuurd door emoties. En die emoties, die geven vaak een blikvernauwing", legt ze uit.

Denk eerst na

Vonk geeft daarmee aan dat het beter is om eerst na te denken voordat je reageert. Ook hersenwetenschapper Erik Scherder vindt dat dat de beste optie is. "Slaap er nog eens een nachtje over", zegt hij. "Die uitdrukking komt natuurlijk niet uit het niks. Het betekent dat als je ergens langer over nadenkt, dat je gaat redeneren en dan kun je echt wel tot een ander inzicht komen. Een beredeneerd inzicht. Zo zouden we het kunnen noemen."

Een eerste reactie is een emotionele reactie, zegt Scherder. "Maar wat je echt denkt, daar heb je eerst over moeten nadenken. Dus ik zou die koppeling niet willen maken." Daarnaast bestaat er volgens Vonk ook nog het misverstand dat er vanuit wordt gegaan dat er één gedachte is bij een persoon.