Waarom je auto wassen juist nu heel verstandig is: 'Geef strooizout geen kans om zich in te vreten'

"Een zeer verstandige oproep, ondanks hun eigen belang", zegt Frank Jacobs van Autoweek. Dat heeft alles te maken met de veiligheid voor de autogebruiker. Na het winterse weer en al het strooien hebben auto's het namelijk zwaarder dan in hartje zomer. Dat heeft te maken met het zout en pekel - een zoutoplossing - dat op de auto terechtkomt.

Kwaliteit van staal

"Het risico zit hem aan de onderkant van de auto", vertelt autojournalist Carlo Brantsen, "en de wielkasten." Dat komt omdat de pekel roest veroorzaakt.

"Of en hoe snel het roest zal veroorzaken in je auto heeft te maken met de kwaliteit van het staal", legt Jacobs uit. "Minder kwalitatieve staal waar meer zuurstof in zit, is daar gevoeliger voor."

Franse en Italiaanse auto's

"Oude Franse en Italiaanse auto's zijn bijvoorbeeld berucht dat ze gevoeliger voor roest zijn. Dat komt doordat ze in sommige jaargangen hebben bezuinigd op de kwaliteit van het staal", aldus Jacobs.

"Het verschilt dus per jaar en merk of je auto daar gevoelig voor is. De nieuwere auto's zijn over het algemeen wel beter van kwaliteit, maar het blijft een goed idee om het er snel af te wassen."