Waarom je auto wassen juist nu heel verstandig is: 'Geef strooizout geen kans om zich in te vreten'
De BOVAG roept autogebruikers op om een bezoekje aan de wasstraat te brengen. Na al het strooizout zou dat een goed idee zijn. Geen verrassende oproep vanuit de brancheorganisatie voor de mobiliteitssector, waaronder de wasstraten. "Gauw eraf halen."
"Een zeer verstandige oproep, ondanks hun eigen belang", zegt Frank Jacobs van Autoweek. Dat heeft alles te maken met de veiligheid voor de autogebruiker. Na het winterse weer en al het strooien hebben auto's het namelijk zwaarder dan in hartje zomer. Dat heeft te maken met het zout en pekel - een zoutoplossing - dat op de auto terechtkomt.
Kwaliteit van staal
"Het risico zit hem aan de onderkant van de auto", vertelt autojournalist Carlo Brantsen, "en de wielkasten." Dat komt omdat de pekel roest veroorzaakt.
"Of en hoe snel het roest zal veroorzaken in je auto heeft te maken met de kwaliteit van het staal", legt Jacobs uit. "Minder kwalitatieve staal waar meer zuurstof in zit, is daar gevoeliger voor."
Franse en Italiaanse auto's
"Oude Franse en Italiaanse auto's zijn bijvoorbeeld berucht dat ze gevoeliger voor roest zijn. Dat komt doordat ze in sommige jaargangen hebben bezuinigd op de kwaliteit van het staal", aldus Jacobs.
"Het verschilt dus per jaar en merk of je auto daar gevoelig voor is. De nieuwere auto's zijn over het algemeen wel beter van kwaliteit, maar het blijft een goed idee om het er snel af te wassen."
Ook stilstaande auto's laten wassen
Jacobs is zelf ook langs de wasstraat geweest met zijn auto's. Ook met auto's waar hij niet mee heeft gereden. "Ook als je auto op de oprit staat kan er zout op komen. Elke keer als er een strooiauto langskomt, strooit die zout rond als een Sinterklaas die met snoepgoed gooit."
De experts raden daarom aan om niet te lang te wachten. "Hoe langer je het laat zitten, hoe meer je het zout de kans geeft om zich in te vreten", stelt Brantsen.
Wacht niet te lang
Een specifieke tijd is er niet op te plakken, maar hoe eerder, hoe beter. "Het betekent niet dat je meteen de volgende ochtend om 7 uur voor de wasstraat moet staan, maar ik zou het wel er wel gauw afhalen", adviseert Jacobs.
Het betekent niet dat je meteen vanmorgen om zeven uur voor de wasstraat moet staan, maar ik zou het wel er wel gauw afhalenJournalist Frank Jacobs van Autoweek over het wegwassen van strooizout
Het roestrisico is niet het enige gevaar voor de auto's na het barre weer. Ook de elektrische systemen houden niet van al het zout. "Sensoren, cameraatjes en dat soort dingen vinden aanslag en zoutresten niet fijn", volgens Brantsen. "Het is niet zo dat je tegen de eerste de beste boom aanrijdt, maar zorg nou maar gewoon dat het schoon is, dan voorkom je een hoop problemen."
Systemen kunnen uitvallen
"Het kan wel gevaarlijk worden", vult Jacobs aan. "Als er een laagje viezigheid op komt te zitten, zoals bijvoorbeeld pekel of zout. Dan kunnen die systemen op een gegeven moment niet meer werken."
"Daar waarschuwt de auto zelf ook wel voor, maar dat betekent nog steeds dat je die systemen waar je op rekent, niet meer hebt. Dus dat is gevaarlijk." Brantsen en Jacobs raden daarnaast ook aan om naar de wasstraat te gaan en niet zelf de auto te wassen.
Alert zijn
"Het probleem zit voornamelijk aan de onderkant, dus daar kom je zelf gewoon niet bij met je emmertje en spons", vertelt Brantsen. "De bovenkant van de auto, kan je wel zelf doen. Maar de wasstraat heeft speciale programma's voor de onderkant, dus in dit geval is dat handiger", stelt Jacobs.
De ANWB raadt ook aan om alert te zijn op zout en pekel op je auto. "Onderhoud aan de auto is altijd een goed idee, maar na extreem weer is het zeker verstandig."